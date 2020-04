Trosset forbud og dro til sommerhyttene

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kan virke som at det er i sommerhyttekommuner, som Lillesand og Færder, at flest har trosset hytteforbudet.

– Jeg har fått flere henvendelser i helgen fra folk som reagerer på at det er kommet en del hyttegjester. Det er på polet og i butikken man merker det, og det har vært så ille at folk vegrer seg for å gå i butikken, sier ordfører Einar Holmer-Hoven (H) i Lillesand.

Einar Holmer-Hoven er ordfører i Lillesand. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Med 1700 hytter tror ordføreren at det kan komme opp mot 4000 gjester 1. mai-helgen. Mange av dem er fra området Viken og Oslo, som har vært episenteret for smitte i Norge.

– Beredskapsmessig er det ikke noe problem, vi har bare syv smittede fra alpene i vår kommune, og vi har kort vei til sykehus i Kristiansand og Arendal. For mange er det også mulig å dra hjem til Oslo ved smitte, men jeg ser engstelsen som en del innbyggere hos oss har for smittefaren, sier Lillesand-ordføreren.

Han vil ikke gå ut med en oppfordring før kriseledelsen har hatt møter denne uken. Kommunen ser også på løsninger for å overvåke antall hytteturister ved mobilsporing.

Ønsker ikke gjester

NRK har også vært i kontakt med Sirdal og Sauda, som med stengte skiløyper og skitrekk har opplevd en rolig påske fordi folk har respektert forbudet. Men det er en bekymring for tiden fremover i flere hyttekommuner som NRK har vært i kontakt med.

– Det er ikke tidspunktet for rekreasjonsreiser nå. Vi ønsker ikke turister. Myndighetene sier at kun reiser som er strengt nødvendige skal gjennomføres, sier Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland (Sp).

Ordfører i Sauda, Asbjørn Birkeland, her avbildet sommeren i fjor. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Hyttekommunen innerst i Ryfylke ville normalt sett mer enn doblet sitt innbyggertall i påsken, med rett i underkant av 10.000 hytteturister. Denne påsken betegner ordføreren som unormalt rolig. Slik ønsker han det foreløpig fortsatt.

Helsedirektoratet påpeker at hytteforbudet ikke har vært smittevernsfaglig begrunnet, men av hensyn til kommunehelsetjenestens kapasitet.

– Slik det ser ut nå så vil hytteforbudet snart forsvinne og man kan begynne å bruke hytten igjen. Vi er opptatt av at ikke alle skal dra samme helgen for å ta igjen det tapte. Normalt sett er ikke hytteturister noe veldig belastning, det er i høytider det er et problem, sier Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Lover ikke noe velkomst

Også i Sirdal i Agder har det vært en spesiell påske. Vanligvis ville opp mot 25.000 turister inntatt den lille kommunen med 1800 innbyggere i påskeuken.

Sirdal-ordfører Jonny Liland (Ap) Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi kom med en anmodning om at hyttefolk skulle holde seg i hjemkommunen sin, allerede før myndighetene kom med de nasjonale tiltakene. Nå må vi gjør en helhetlig vurdering for å ivareta beredskap og smittevern. Anmodningen kan fortsatt bli gjeldende, selv etter at hytteforbudet oppheves, sier ordfører Jonny Liland (Ap).

Han vil foreløpig ikke love hyttefolket noe som helst, og sier at liv og helse kommer først. Både for egne innbyggere og andre.

– Får vi mange syke på en gang så vil vi ikke kunne håndtere det, sier Liland.

– Går utover hytteeierne

Selv etter at hytteforbudet ble innført, var det mange som ikke fulgte loven. Det førte til at hyttekommunen satt opp grensepost for å kontrollere trafikken inn til kommunen. Fra 20. april fjernes altså hytteforbudet.

Trond Hagen, styreleder i Norges Hytteforbund. Foto: Norges Hytteforbund

– Det betyr at folk kan overnatte på hyttene sine igjen. Vi mener det er greit, men folk må ikke glemme de andre restriksjonene som myndighetene har satt. Du kan heller ikke dra dit hver helg, sier styreleder i Norges Hytteforbund, Trond Hagen.

Forbundet har totalt 30.000 medlemmer. Selv kommer Hagen ikke til å dra på hytta.

– Det har jeg ikke behov for nå, sier han.

Styrelederen er ikke overrasket over at hyttekommuner sier de ikke ønsker hyttefolket velkommen nå.

– Det er ikke noe nytt at kommuner motsetter seg det myndighetene bestemmer. De gjør det nok i beste mening, men det er ingen grunn til at det skal gå utover hytteeierne, sier hytteforbund-lederen.