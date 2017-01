Venter vanskelige kjøreforhold

Det blir lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Agder og Telemark søndag ettermiddag og kveld. Meteorologisk institutt har sendt ut et obs-varsel og melder kuling og snøfokk i flere fylker. Her er værvarselet for Aust-Agder og Vest-Agder.