– Vi vil anmelde verstingene som herjet mest og var ute etter å ødelegge. For oss som driver butikk er ikke dette noe greit, sier Morten Finstad som er daglig leder på Bohus.

Han er også styreleder i handelsforeningen i Avenyen i Sørlandsparken i Kristiansand.

Skjærtorsdag var mellom 150 og 200 biler samlet på parkeringsplassen der for rånetreff.

Fædrelandsvennen omtalte saken først.

Resultatet av rånetreffet er ifølge styrelederen skader for titusenvis av kroner.

– De gikk «helt bananas» og kjørte med ødelagte dekk for å lage gnister og merker, sier Finstad som selv valgte å dra ned til Sørlandsparken da treffet «tok av» i 20-tiden.

Da kjørte ifølge han to og to biler rundt og rundt mens mange tilskuere sto rett i nærheten.

Han valgte å tilkalle politiet som fikk avsluttet det.

Innsatsleder i politiet uttalte følgende til Fædrelandsvennen i etterkant:

– Det var rimelig heftig da vi kom ut. Vi har gitt dem pålegg om å forlate Sørlandsparken.

Asfalten fikk stygge merker og det lå igjen masse søppel.

– Vaktmesteren plukket fire handlevogner med søppel dagen etter. Vi måtte også feie hele området, sier Finstad.

Slik så det ut i Avenyen i Sørlandsparken dagen etter rånetreffet. Merkene i asfalten er mange. Foto: Morten Finstad

Gårdeier: – Det er hærverk

NRK har ikke lykkes med å få tak i investor Kurt Mosvold som er den største gårdeieren i området. TIl VG sier han følgende om anmeldelsen:

– Vi har forståelse for at ungdommen vil ha det gøy, men dette kan overhodet ikke tillates. Det er hærverk og det er farlig. Det er helt sikkert at det vil føre til anmeldelser.

Han opplyser til avisen at de nå vil gå gjennom videoene fra kameraovervåkningen for å finne ut hvem og hvor mange de vil anmelde.

Morten Finstad i handelsforeningen synes det er synd at noen få ødelegger for mange.

– De er mellom fem og ti stykker som gjør ting vi ikke kan leve med. Resten er der for å kose seg og være sosiale, sier han.

Finstad forteller at de nylig skaffet videoovervåkning av området.

En viktig årsak til investeringen er problemer med rånere som besøker parkeringsplassen hver helg.

– Kameraovervåkningen gir oss en mulighet til å ettergå verstingene.

Kurt Mosvold er den største gårdeieren i Avenyen. Bildet er tatt i september i fjor da Mosvold uttalte seg i etterkant av et annet rånetreff samme sted.

Råner: – Et «helt normalt» treff

NRK har snakket med en representant for organisasjonen Råner Sørlandet.

Hun var selv til stede for å møte venner og grille, men sier det ikke var de som arrangerte treffet.

– Vi valgte å droppe treff på skjærtorsdag i år. Jeg tror det var en privatperson som tok initiativ, sier representanten som ønsker å være anonym.

Hun beskriver rånetreffet som «helt normalt».

– Det var roligere enn det forrige treffet som kom i media. De som kjører og sladder har full kontroll.

Hva tenker du om at gårdeiere nå vil anmelde flere av deltakerne?

– Jeg ler litt av hele greia for vi vet at politiet mest sannsynlig kommer til å henlegge saken på grunn av manglende kapasitet.

Hva tenker du om at det er skader for titallstusen forårsaket av rånere?

– Jeg skjønner ikke hvor de beløpene kommer fra. Det ble verken skader på lyktestolper eller fortauskanter.

Rånerne har fått et sted å henge ved YX-stasjonen i Lillesand. Ifølge henne er problemet at de kun kan kjøre der på fem årlige treff.

– Vi får lov til å stå der på kveldstid, men da bare for å henge. Vi får ikke lov til å sladde med mindre det er et treff, sier hun.

NRK har vært i kontakt med Agder politidistrikt. De ønsker ikke å kommentere saken før over helga.