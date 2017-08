Varetektsfengslet for voldtektsforsøk

Den siktede ble pågrepet senere på dagen 30. juli

Flere vitner

I rettsdokumentet fra fengslingsmøtet står det at han er siktet for overtredelse av straffelovens §291 (voldtekt) jamfør §16 (forsøk). Dommerfullmektig, Andreas Heldal, skriver at fornærmedes forklaring er hovedelementet i siktelsen.

– Retten har ved denne vurderingen lagt særlig vekt på fornærmedes forklaring der hun har beskrevet at en mannsperson fulgte etter henne fra sentrum til bensinstasjonen på Lund. Den samme personen overfalt henne like etter at hun forlot bensinstasjonen. Fornærmede har bekreftet at den personen som ble pågrepet er den samme som overfalte henne.

Kvinnens forklaring støttes av flere vitneforklaringer, og bilder av skader hun skal ha fått da siktede oppførte seg voldelig mot henne.

– Vitnene har observert at siktede fulgte etter fornærmede da hun gikk fra bensinstasjonen og at siktede kort tid etter løp med to personer etter seg.

Siktede forklarer selv at han forlot bensinstasjonen, og at han ikke har hatt kontakt med fornærmede etter dette tidspunkt.

Ber politiet å prioritere

Retten begrunner varetektsfenglingen med fare for at siktede kan forlate landet.

Siktede er syrisk statsborger og har bodd i Norge i under to år. Han bodde tidligere i et annet europeisk land, men myndighetene ønsket å sende han tilbake til hjemlandet. Da reiste han til Norge der han har søkt asyl.

Retten har bedt om at etterforskningen av saken får høy prioritet hos politiet. Siktede er varetektsfengslet i fire uker.

– Det er lagt vekt på siktelsens alvor og forventet straff ved domfellelse.