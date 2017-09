Var ikke gasslekkasje

To personer ble kjørt til legevakta for en sjekk etter at de ble evakuert fra en bolig i Mandal i går kveld etter mistanke om gasslekkasje. Undersøkelser viste at det derimot var bruk av gassovn og mange stearinlys som brukte opp oksygenet i rommet.