– Vi opplever situasjonen som fortvilende. Flere pasienter er skuffa og redde foran årets influensasesong, sier fastlege Martin Runde ved Hisøy legekontor i Arendal.

Han forteller at de bestilte 900 influensavaksiner, 300 flere enn i fjor.

Hittil har de kun fått 550.

Flere pasienter i risikogruppene har ikke rukket å få vaksine. Nå er det tomt.

Runde som også er tillitsvalgt for legene i Arendal vet at andre legekontor er i samme situasjon.

Han reagerer på at hverken nasjonale eller lokale myndigheter har informert dem om at vaksinemangelen ville oppstå.

Han sier at de derfor ikke har prioritert innenfor risikogruppene. En frisk 65 åring har dermed blitt prioritert på lik linje med en hjertesyk 88-åring.

– Hadde vi visst at vi skulle få færre vaksiner enn vi hadde bestilt ville vi selvsagt ha prioritert de mest trengende først, sier Runde.

Martin Runde, fastlege ved Hisøy legekontor, synes det er fortvilende å ikke kunne tilby alle pasientene som er i risikogruppene vaksine. Foto: Privat

– Uholdbart

På grunn av koronapandemien er det i år ekstra viktig å vaksinere seg mot influensa.

Fram til 1. desember er det kun personer i risikogruppa og helsepersonell som kan ta vaksinen.

Influensavaksine Ekspandér faktaboks Vaksinen er gratis til risikogruppene. De betaler kun for vaksinering.

Vaksine fås hos fastlegen/kommunen (sjekk lokale nettsider).

Egen vaksine (Fluad) til de mest sårbare eldre. Denne må bestilles.

Andre virus kan gi influensalignende symptomer. Vaksinen beskytter ikke mot disse.

Influensavaksine gir ikke beskyttelse mot covid-19.

Vaksinen bruker 10–14 dager på å virke. Den bør derfor tas før influensasesongen. Kilde: Folkehelseinstituttet

Runde forteller at pasientene synes det er uholdbart at legekontoret ikke har vaksiner til dem.

– Vi snakker om sårbare pasientgrupper. De reagerer på at fastlegen ikke har holdt av vaksine, sier han.

Tidligere denne uka måtte to pasienter reise i over en time for å få tak i influensavaksiner på apotek langt unna hjemstedet.

FHI: – Får neppe tak i mer

Folkehelseinstituttet (FHI) bestilte 1,2 millioner influensavaksiner i midten av mars. Det har vist seg å være for lite.

– Etterspørselen er større enn forventet. Vi støvsuger nå Europa for å få tak i flere vaksiner. Problemer er at andre land gjør det samme, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland i FHI.

Hun bekrefter at de er i ferd med å gå tomme.

Dette samtidig som mange kommuner har meldt inn at de trenger flere vaksiner.

Seniorrådgiver Kjersti Rydland i FHI opplyser at de nå må rasjonere ut de siste vaksinene de har tilgjengelig. Foto: Folkehelseinstituttet

De 60.000 vaksinene som er igjen sendes ut til kommuner og helseforetak i slutten av november.

– Deretter er det tomt med mindre vi greier å få tak i mer. Jeg tror ikke vi skal ha store forhåpninger om det, sier Rydland.

Hun opplyser at kommuner og sykehus som har sendt inn ønske om flere vaksiner vil få en tredjedel av det de har meldt inn behov om. FHI har sett seg nødt til å rasjonere.

Så alle i risikogruppene som ønsker en influensavaksine før jul vil ikke kunne få dette?

– Nei, det er nok en del i disse gruppene som ikke får vaksinert seg, bekrefter Rydland.

Ledende helsesykepleier i Tvedestrand kommune, Grete Øyen, fikk nylig årets influensavaksine av fastlege Nina Eikenes. Foto: Leif Dalen / NRK

Vask hender og hold avstand

Preben Aavitsland, kommuneoverlege i Arendal og overlege ved FHI, uttalte tidligere denne uka til Agderposten at vaksine-mangelen gjelder over hele landet.

– Legene er jo ikke fortvilet på egne bein, men for alle pasientene sine som ikke får vaksinen de trenger og ønsker. Dette er dessverre situasjonen på de fleste legekontor rundt i landet nå, sa han.

Kjersti Rydland hos FHI sier at smitteverntiltakene vi nå praktiserer, gjør sjansen for en større influensaepidemi mindre.

– Å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme når vi er syke er effektivt mot influensa også, påpeker hun.