Tjener mer på å være sykmeldt

NAV frykter at menn sykemelder seg i frykt for å bli arbeidsledige. Økonomisk er det mer gunstig å motta sykepenger enn å motta dagpenger som arbeidsledig. I løpet av oljekrisen har tallet på menn på Sør- og Vestlandet som er sykmeldte i et helt år økt med 21 prosent.