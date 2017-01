Tiltalt etter arbeidsulykke

Daglig leder ved et verksted i Lillesand er tiltalt etter en arbeidsulykke for to år siden. Tiltalen gjelder brudd på arbeidsmiljøloven, skriver Fædrelandsvennen. En 18 år gammel mann døde da en truck veltet. Verkstedlederen er uenig i tiltalen, opplyser hans advokat.