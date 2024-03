Både lagkamerater og klassevenner er tilstede i kirken.

– Det er en veldig spesiell dag. Både for store og små. Det er en dag vi kjenner litt ekstra på, sa rektor ved Lovisenlund skole Cecilia Mossige Johansen før begravelsen startet.

Lund kirke i Kristiansand er full av store og små som ønsker å ta et siste farvel med sju år gamle Finn Matre Langeland.

Han omkom sist torsdag etter å ha blitt påkjørt av en lastebil på Torridalsveien i Kristiansand på vei til skolen.

Rektoren ved skolen hvor Finn var elev på 2. trinn sier dagen i dag byr på mange følelser.

Foto: Privat

Har tegnet hjerter

Hun forteller at mange av de 450 elevene ønsket å komme tidligere på skolen fredag morgen for å få ekstra tid sammen.

– Elever fra alle trinn vil være representert i kirka, men i utgangspunktet kommer de med foreldre. Det er viktig for dem å ha en trygg voksen med seg.

De elevene som ikke er med i kirka kommer til å stå langs Østerveien hvor begravelsesfølget skal gå til fots til Oddernes kirke.

Veien blir i dette tidsrommet stengt for trafikk.

– Mange av barna har tegnet hjerter eller har skrevet noe til Finn som de vil vise fram, sier Johansen.

Flere av barna vil stille i klubbtøy fra fotballklubben Donn og håndballklubben AK28 hvor 7-åringen var aktiv.

– Vi trenger flokken vår

Det er sogneprest i Lund kirke Monika Olsen Holt som holder begravelsen.

Hun har tidligere uttalt til NRK at mange barn, unge og foreldre er berørt av hendelsen.

– Vi ser at folk har behov for å komme sammen når slike tragiske ting skjer. Vi trenger flokken vår og vi trenger noen å støtte oss på, sa hun i forbindelse med åpen kirke forrige uke.

Sogneprest i Lund kirke Monika Olsen Holt skal holde begravelsen i formiddag. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Det vil også bli holdt en minnestund i etterkant av begravelsen. Ifølge rektor Johansen vil denne være tilrettelagt for barn.

Hun forteller at det den siste uka har vært viktig for skolen å legge til rette for barna kan uttrykke de behovene og følelsene de har.

– Det er utrolig fint å se hvordan de voksne har vist omsorg, tatt fram sine fang og vært til stede for barna både ute og inne, sier Johansen.