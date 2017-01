Tapte Hald-rettssak

Nødings Delikatesse i Mandal tapte rettsaken mot eierne av Hald-eiendommene. Nødings saksøkte Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag og M-Gruppen AS for 3,5 millioner i erstatning etter en konflikt, men må selv betale over 600.000 i saksomkostninger.