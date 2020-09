Sykkelbatteriet tok fyr av seg selv

– Jeg kunne ha ligget og sovet eller vært en tur i byen. Da hadde jeg kommet hjem til en askehaug, sier Harald Tønnesen.

Mandag ettermiddag slappet han av på terrassen på hytta i Randesund utenfor Kristiansand mens barnebarnet i 20-årene klippet gresset.

På terrassegulvet rett ved siden av lå sykkelbatteriet hans. Det hadde blitt fulladet for tre uker siden.

Plutselig kjente han det han beskriver som en merkelig, brent strømlukt. Først trodde han det var kantklipperen som brant.

Det var det ikke.

– Da begynte det å sprake og gnistre i batteriet ved siden av meg. Det kom stikkflammer ut, forteller Tønnesen.

Han nølte ikke, men tok kjapt tak i håndtaket på batteriet og flyttet det fem meter lenger unna, til en liten fjellknaus i hagen.

Der ble det liggende og brenne i flere minutter. Hytteeieren hentet vann i springen. Etter å ha helt på én liter vann to ganger slukket brannen.

Harald Tønnesen foran hytta hvor brannen i sykkelbatteriet startet mens det lå på terrassen. Han la batteriet på fjellknausen rett foran terrassen hvor det brant opp. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Vil advare andre

– Barnebarnet mitt spurte etter brannslukningsapparat, men jeg mente å ha lest at den beste måten å slukke denne typen branner på er med vann, sier han.

Tønnesen har i ettertid snakket med brannvesenet som sa at en slik brann fort holder mellom 800 og 1200 grader.

– Hytta er fra 1962. Den er som en kruttønne hvis det tar fyr. Jeg tør ikke tenke på hva som kunne skjedd hvis jeg ikke hadde vært her, sier han.

Slik ser batteriet ut etter brannen. Foto: Harald Tønnesen

Elsykkelen til Tønnesen er fra 2016. Ifølge han har det aldri vært noen problemer med den.

Nå ønsker pensjonisten å advare andre elsykkel-eiere.

Hans viktigste råd er å lade og oppbevare batteriet på en sikker plass.

– Batteriet må holdes unna brennbare kilder og ikke lades innendørs. Jeg tror det sikreste er å oppbevare det på sykkelen når det ikke er i bruk.

Oppå denne fjellknausen rett utenfor terrassen la Tønnesen batteriet da det begynte å brenne. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Lad på dagtid

Jan Røilid, brannsjef i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR), opplyser at brann under ladning av batterier er noe de ser med jevne mellomrom.

I Tønnesens tilfelle oppsto brannen i selve batteripakka. Røilid tenker det blir spekulasjoner å si hvorfor brannen startet, men har noen teorier.

– Det kan ha vært en feil i koplingen mellom to batterier eller en forurensing inni en av battericellene som får litiumen til å utvikle energi og til slutt brann.

Brannsjefen anbefaler elsykkeleiere som har mulighet til å lade batteriet i garasjen.

– Lad når du er til stede, på dagtid og ikke om natta, råder han.

Brannsjef Jan Røilid Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ha røykvarsler i nærheten

Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), kjenner til at batterier som ikke ligger til lading kan ta fyr.

– Årsaken er som oftest at batteriet har fått en skade. Har du mistanke om at det er skadet, er det best å få forhandleren til å ta en sjekk, sier han.

Ly råder folk til å sjekke om laderen eller batteriet blir unormalt varmt under ladning. Dette kan indikere at noe er feil.

– Ha gjerne en røykvarsler i nærheten av produktet du lader også, sier han.