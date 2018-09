Styrtregnet kan koste forsikringsselskapene over 90 millioner

Både hus, hager og biler fikk merke vannmassene som pøste ned over Sørlandet og deler av Østlandet, fredag for halvannen uke siden.

Dette har ført til stor pågang hos forsikringsselskapene.

Hittil har de fem største forsikringsselskapene fått inn nærmere 900 skademeldinger, som samlet sett kan få en prislapp på over 90 millioner kroner.

Det viser en gjennomgang NRK har gjort.

– Vet ikke sluttsummen ennå

If forsikring har fått inn nærmere 170 skademeldinger på bolighus, og beregner at snittskaden vil koste dem 75.000 kroner. Totalt anslår forsikringsselskapet at skadene vil koste dem mellom 20-25 millioner kroner.

Sigmund Clementz i If forsikring forteller at de fleste skademeldingene kommer fra Kristiansand og Grim-området, men at også andre deler av byen, samt Søgne, ble rammet. Foto: If Skadeforsikring

– Men det er fremdeles tidlig å si hva sluttsummen kommer til å bli på dette, og det er stort spenn i skadene, sier informasjonssjef Sigmund Clemetz i If forsikring.

Mange oversvømte kjellere

Mange av skademeldingene går ut på vann som har trengt inn i bygninger og kjellere.

– Det er også en del hager og uteområder som er skadet. Dessuten har 20-30 biler fått seg en skyllebøtte, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

SE VIDEO: Flere biler ble slukt av vannmassene da regnet stod på som verst. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Flere biler ble slukt av vannmassene da regnet stod på som verst.

Gjensidige har hittil mottatt nærmere 250 meldinger om skader, omlag halvparten kommer fra området rundt Kristiansand og Vest-Agder. Skadesnittet i sakene ligger på rundt 100.000 kroner, og totalsummen kan bli nærmere 25 millioner kroner.

Tryg Forsikring har totalt fått inn 130 skademeldinger, hvorav 120 gjelder skader på bygning og eiendeler. Estimerte erstatningsutbetalinger er nå på 13 millioner kroner for Kristiansand og Sør-Øst-området, opplyser forsikringsselskapet.

– Skadeomfanget gjelder hovedsakelig kjellere fulle av vann i privatboliger, samt noen næringsbygg og én stor bilskade, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Les også: Flommen i Agder var dyrest i 2017

Prioriterer alvorlige skader

Frende Forsikring har registrert 170 skader bare fra Kristiansand. De beregner at snittskaden vil koste dem 120.000 kroner. Dette kan bety en totalsum på nærmere 20 millioner kroner.

– Du kan jo tenke deg en meter vann i en fullt innredet kjeller, det vil gi vesentlig høyere utbetaling enn dette – fort 400.000 kroner, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring.

SE VIDEO: Ungdommer i gummibåt rafter langs sykkelstien på Grim fredag 7. september. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Ungdommer i gummibåt rafter langs sykkelstien på Grim fredag 7. september.

Slettemoen forteller at den store pågangen gjør at det kan bli stort press på håndverkere, takstmenn og saneringselskap, og at det derfor vil ta noe lenger tid enn vanlig før de får sendt ut hjelp.

– Vi prioriterer de største og alvorlige skadene først. Ved mindre skader vil du motta skademeldingsskjema eller kunne registrere skadene på nett.

Sparebank 1 Forsikring har registrert 186 skader, og har beregnet at den totale erstatningen er på litt over syv millioner kroner. 110 av skadene er registrert i Vest-Agder, med en erstatning på litt over 4,7 millioner kroner.

Slik unngår du vannskader Ekspandér faktaboks Forsikringsselskapene har flere råd for å unngå vannskader i bygninger og biler: Se etter lekkasjer på loft og i kjellere. Fukt rundt gamle takvinduer og skorsteiner vil fort kunne avdekke og gi en pekepinn på vanninntrenging.

Rengjør sluk, takrenner og sørg for skikkelig drenering på plasser der vann kan samle seg.

Er det fare for flom eller mye nedbør? Flytt gjenstander man er redd for bort fra kjellergulvet og opp i høyden.

Får du motorstopp ute i vannet – ikke start bilen igjen, da vil den suge til seg mer vann

Test at bremsene virker etter du har kjørt gjennom en vanndam.

Kjør så sakte som mulig, da vil mindre vann bli presset inn i bilen og opp i motorrommet. Kjører du sakte minsker du også sjansen for å få vannplaning.

Har du fått vann inn i kupeen på bilen, husk å tørke dette så raskt som mulig.

Pass på hvor du parkerer! Er det fare for flom, flytt bil og campingvogner vekk fra fareområder.