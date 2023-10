Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • 1500 strømkunder på Sørlandet er fortsatt uten strøm etter uværet som herjet fredag og lørdag.

• Glitre Energi jobber for at alle skal få tilbake strømmen i løpet av dagen.

• På det meste var 20.000 strømkunder uten strøm grunnet uværet.

• Grunnen til at ikke alle har fått strømmen tilbake er massive feil på strømnettet.

• Tre av de største forsikringsselskapene har mottatt 200 skademeldinger etter uværet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Mange har vært uten strøm gjennom hele helgen siden vinden tok seg kraftig opp på Sørlandet fredag kveld.

– Vi jobber for, og håper at flest mulig av dem som er uten strøm skal få igjen strømmen i løpet av dagen, sa Audun Brekke Sandhaug i Glitre Energi til NRK søndag

Søndag ettermiddag lå det fortsatt strømførende kabler på bakken flere steder. Også over fylkesveier hang det kabler som gjorde at store biler ikke kunne kjøre forbi uten å komme borti ledningene.

– Vi skal i dag få ut nye og uthvilte mannskap og jobbe på de feilene som er igjen, sa Sandhaug.

Verst langs kysten

Lørdag var flere enn 20 000 strømkunder på Sørlandet uten strøm grunnet uværet som herjet. De fleste kundene som nå er uten strøm befinner seg langs kysten, der vinden traff hardest.

Søndag formiddag var det 2500 som fortsatt ikke har fått tilbake strømmen, ifølge oversikten til Glitre nett.

Ved 12-tiden var det 1500 som var strømløse. De fleste i Arendal, Froland, Lillesand og Kristiansand.

Ved 14-tiden var det rundt 1000 kunder som ikke har strøm - og det tallet sank videre utover søndag. Men mandag morgen er det fortsatt 400 kunder som fortsatt er strømløse

Kystveien i Kristiansand var lørdag sperret av en strømmast som lå over veien. Foto: Hans Erik Weiby

Fyrer med ved

Et av stedene som søndag var uten strøm er Trollnes i Arendal.

Der bor Line Stiansen, som har ikke hatt strøm siden lørdag.

– Vi fyrer i vedovnen, så vi fryser ikke. Men det meste av maten i kjøleskap og frys blir nok ødelagt. Vi prøver å åpne dørene minst mulig, sier Stiansen.

På Trollnes i Arendal hadde folk søndag fortsatt ikke fått strømmen igjen. Foto: Line Stiansen / Tipser

Også i Froland var det flere husstander uten strøm.

– Vi har ikke hatt strøm siden fredag ettermiddag, sier Anita S. Olsen.

200 skademeldinger etter uværet

Tre av de største forsikringsselskapene sier at de foreløpig har fått inn 200 skademeldinger etter uværshelgen.

De forventer at det kommer flere skademeldinger de neste dagene.

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige sier at det er meldt om store skader langs kysten fra Søgne til Arendal.

Gjensidige har foreløpig mottatt 70 skademeldinger.

– Det er skader på båt som gjelder slagsider etter den kraftige vinden. På hus og bygninger er det stort sett tak og løse gjenstander som har flydd av gårde, sier han.

På Arendal gjestehavn var det kraftig vind store bølger lørdag ettermiddag. Foto: Espen Bierud / Tipser

Til Tryg Forsikring har det kommet omkring 30 skademeldinger fra Sørlandet i helgen.

Kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen sier skadene varierer fra vind og vann til skader som skyldes trær som har veltet over tak.

If forsikring kan foreløpig ikke si hvor mange skademeldinger de har fått som skyldes uværet.

– Til nå i helgen har vi mottatt 100 meldinger om skader i hele landet. Det er mer enn en normal helg, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If forsikring.

Massive feil

Det har vært en uvanlig hektisk helg for de som jobber med å rette de mange feilene i strømnettet.

– Vi må berømme de montørene som stod på i det været som var i går, og vi må igjen takke alle kundene for tålmodigheten midt oppi dette her, for det har vært en utfordrende situasjon for mange, sier Audun Brekke.

Han forklarer at grunnen til at ikke alle har fått strømmen tilbake er at det var massive feil på strømnettet.

– Det var så mange feil at det ikke var sjanse å få fikset alt i løpet av gårsdagen etter at uværet ga seg. For husk på at uværet var pågående til godt utpå dagen, sier Sandhaug.

Mange strømmaster må fikses på Sørlandet etter helgens uvær. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Mer ekstremt enn ventet

Uværet startet for alvor fredag ettermiddag med vind som etter hvert kom opp i full storm i styrke, kombinert med enda kraftigere vindkast. Ved 9-tiden lørdag formiddag var vinden på det sterkeste. Vindkastene har blitt målt til opp mot 38 m/s.

– Værsituasjonen ble mer ekstrem enn det de fleste forventet seg i forkant. Noe av det mer ekstreme vi har opplevd på lang, lang tid, sa ordfører Einar Holmer-Hoven (H) i Lillesand lørdag ettermiddag.

Trær og master lå som strødd flere steder. Politiet i Agder fikk en jevn strøm av henvendelser gjennom natt til lørdag og lørdag om strømmaster og trær som lå over veier.

Det var området Kristiansand og Lillesand som var mest berørt av uværet.

