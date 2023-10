Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • Ingen personskader er registrert etter nattens uvær på Sørlandet, men flere båter har slitt seg og over 20 000 strømkunder er uten strøm.

• Politiet har mottatt rundt 50 henvendelser om trær og stolper som har veltet i vinden.

• Veinettet på Sørlandet er preget av stormen, og det jobbes med å rydde veier og gjenopprette strømforsyningen.

• Togstrekningen mellom Moi og Egersund er stengt på grunn av trær i sporet og skadde kabler.

• Politiet oppfordrer folk til å unngå farlige situasjoner og ikke risikere liv og helse for å redde materielle ting.

– Natten har vært preget av vær og vind, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt.

Uværet har ført til at mange husstander har mistet strømmen. Like før klokken 10 lørdag formiddag var det 20 855 strømkunder på Sørlandet uten strøm, ifølge oversikten til Glitre Energi.

Politiet har fått rundt 50 henvendelser i løpet av natta om trær og stolper som vinden har veltet.

Operasjonslederen har følgende oppfordring til folk:

– Folk må ikke eksponere seg for farlige situasjoner. Hold deg borte fra sjøen og bølgene, og alt som kan utsett deg for fare. Ikke risiker liv og helse for å redde materielle ting. Det har gått med noen båter i natt, men det er ikke verdt risikerer helsa for å redde dem, sier han.

Stormen har flerret taket av et garasjeanlegg på Nyli i Arendal. Foto: Eivind Vigsnes

Ingen personskader

Det er ikke meldt om noen personskader i natt. Men ved Justvik båthavn i Kristiansand hadde en utligger løsnet og dratt med seg tre båter.

– En rekke båter har slitt seg og er påført store skader. Brannbåten var ute i Justvik båthavn for å prøve å redde båtene, men de hadde ikke sjans i vinden og bølgene. Båtene ble liggende og slå mot land, forteller Odde.

Tre veltet på Flekkerøy i Kristiansand. Foto: Jan Magne Henriksen / TYipser

Veinettet på Sørlandet er preget av stormen.

– Det ligger en del trær over veien, men det er mye mannskap ute for å rydde. Det er viktig at folk som kjører er ekstra oppmerksomme – for trærne kan komme brått på, sier Odde.

Han ber folk smøre seg med tålmodighet. Det jobbes på spreng med å få veiene klare.

Trafikanter bes ringe veitrafikksentralen på 175 eller politiet om man ser trær eller stolper som ligger over veien.

– Hvis du ikke har kunnskap om slikt, så la trærne ligge og meld fra om det, oppfordrer politiet.

Operasjonslederen regner med meldinger om flere skader og hendelser når dagslyset kommer.

Skader på hus på Flekkerøy i Kristiansand. Foto: Jan Magne Henriksen / Tipser

Sørlandsbanen stengt mellom Moi og Egersund

Uværet på Sørlandet fører til at togstrekningen mellom Moi og Egersund er stengt i påvente av opprydning på skinnegangen.

– Flere trær ligger i sporet. Det er også funnet skadde kabler på strekningen, skriver Go-Ahead, som trafikkerer Sørlandsbanen, lørdag morgen.

Tog med avgang fra Stavanger klokka 6.47 til Oslo er innstilt. Selskapet henviser til neste tog med avgang klokka 8.47.

Toget kjøres fra Stavanger til Egersund. Fra Egersund blir det buss for tog til Moi, hvor nytt togsett venter. Det samme gjelder toget som går fra Kristiansand klokka 9.05.

– Opprydningsarbeid er i gang. Ny oppdatering klokka 10.00, skriver Bane Nor om situasjonen på Sørlandsbanen.

Et stort tre har veltet i parken i sentrum av Kristiansand. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ekstremt vær

Over 22.000 strømkunder var ved 6-tiden lørdag morgen fortsatt uten strøm.

– Dette er ekstremt, sier Petter Tollefsen, leder for drift- og vedlikehold i Glitre Nett.

Selskapet har vært i gul beredskap siden fredag morgen. De har også kalt ut ekstra mannskap.

Fredag kveld blåste flere solcellepanel ned fra taket til Handelens hus i sentrum av Kristiansand. Foto: Christina Hårvik Nieuwlaat / NRK

Antallet kunder uten strøm har gått opp og ned gjennom fredag og natt til lørdag.

Like før klokka 06 lørdag morgen var tallet 21 700.