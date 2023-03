Steinras på E18: Da biler blinket febrilsk skjønte hun noe var galt

– Jeg skjønte at noe hadde skjedd ettersom bilen som kom mot meg blinka med lysene og hadde på nødblinken. Men det tok litt tid før jeg skjønte hva det faktisk var.

Det sier Elin Frish Selås. Hun var mandag morgen på vei fra Risør til Kristiansand.

Men da hun kom til Lillesand var det full stopp på E18. Kort tid før hadde det gått et stort steinras som sperret veien.

Ingen skal være skadet av steinraset, ifølge politiet.

– Jeg er veldig glad for at den bilisten blinket så mye som har gjorde. Det gjør at man er veldig oppmerksom på de farene som eventuelt er foran, sier Frish Selås som først fortalte sin historie til Varden.

Steinraset er på rundt 50 meter med steinblokker på flere tonn, ifølge politiet.

Frish Selås ble stående fast i kø i rundt halvannen time før hun fikk kjøre videre på omkjøringsveien.

Politiet fikk melding om hendelsen rett før 09.00.

Det var en dame som først så raset mellom Kvernåstunellen og avkjøring til Birkeland i vestgående retning og meldte ifra til politiet.

Begge retninger har vært stengt hele formiddagen og omkjøring er skiltet.

– Vi er usikre på om det kan få flere ras. Geologene er på stedet og underønsker stedet nå. Veien vil nok være stengt i en lengre periode, sier innsatsleder ved Agder politidistrikt, Stig Vang.

Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

Stengt hele uka

– Jeg er sjeleglad for at det ikke gikk liv tapt, sier Trond Heia, administrerende direktør i Agder OPS vegselskap.

De har ansvar for alt av vedlikehold av veistrekningen.

– Det er nok rundt 50 lastebillass med stein som må fjernes.

Han anslår at E18 kommer til å forbli stengt resten av uken.

– Fjell lever. Det er ikke overraskende at det raser i fjellskjæringer. Vi er bare sjeleglade for at det har gått så bra som det har gått.

Trond Heia ved Agder OPS tror veien vil være stengt i rundt en uke. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

Geolog skal undersøke raset

E18 har vært stengt i begge retninger etter et steinras i Lillesand. Vestgående retning vil være stengt i flere dager.

Trafikkoperatør i Statens vegvesen Kristin vårsjø sier at veien nå er stengt i begge retninger for at en geolog skal få sjekket raset.

Raset har gått i vestgående retning. Ingen biler skal være berørt av hendelsen.

Geologer er på stedet for å undersøke hva som kan ha skjedd. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

I 2019 var det også et stort steinras på E18 ved Larvik. Heller ikke da kom noen til skade. Et ekspertutvalg konkluderte i etterkant at veien var for dårlig og fryktet for flere lignende rashendelser rundt om i landet.

– Skummelt

– Det var mye stein i veien som hadde tatt med seg skilt og det som var.

Det sier Marcus Ludvigsen som kjørte forbi steinraset i Lillesand rundt 09.15 før hele veien stengte.

– Det var ganske ekstremt og se på. Veldig skummelt å tenkte på at det bare kan rase ut, sier Ludvigsen.

Han er ute og kjører med kollegaer.

– Vi har gjort oss opp noen tanker om at det er skummelt. Det virket som om politiet og annet personell var raskt på stedet og passet på. Det er jo bra, sier Ludvigsen.