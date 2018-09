Spesialenheten om politiskyting: – Det oppsto en reell trussel

– Vår etterforskning så langt, tyder på at det oppsto en situasjon på stedet som utgjorde en reell trussel mot tjenestepersonene, sier etterforskningsleder Knut Wold i Spesialenheten.

Dermed støtter Spesialenheten det politiet tidligere har sagt, at de oppfatta situasjonen truende.

Politiet i Kristiansand skjøt en 41 år gammel i beinet da de skulle pågripe han i forbindelse med et båttyveri for ei uke siden.

Det har ikke kommet frem om båttyven selv var bevæpnet, eller hvorfor politiet var det.

Dramatisk pågripelse i Kristiansand Du trenger javascript for å se video.

Mannen ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. Hverken sykehus, politiet eller hans bistandsadvokat Odd Rune Torstrup vil si noe om mannens nåværende tilstand.

Fremdeles har han ikke blitt avhørt av Spesialenheten:

– Dette håper vi å få til neste uke, sier Wold.

Kripos er ferdig med sine tekniske undersøkelser på stedet, men henviser til Spesialenheten, som venter på denne rapporten.

Vil la seg avhøre

Spesialenheten har ikke villet gå ut med opplysninger før 41-åringen var avhørt, men sier nå likevel at de mener politiet ble truet. Fire polititjenestemenn er avhørt, og fem vitner.

– Han er innstilt på å la seg avhøre av Spesialenheten neste uke, med meg tilstede, sier bistandsadvokat Torstrup.

– Mener han selv at han oppførte seg truende overfor politiet?

– Jeg vil ikke gå inn på noenting nå mens etterforskningen pågår, det ville vært uprofesjonelt.

Her i Rona båthavn i Kristiansand ble den 41 år gamle mannen skutt idet han ble pågrepet for et båttyveri. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Kasta puter mot politiet

Øyenvitner har tidligere sagt til NRK at mannen var krakilsk, kastet puter og andre gjenstander mot politiet. Han kastet det han hadde for hånden, ifølge Geir Kirkebø, som var på ei hytte like ved:

– De ropte flere ganger, og han virket truende. Det endte med at det gikk ett skudd i lufta og så et skudd til. Da hørte vi at han begynte å skrike fælt.

Geir Kirkebø og Bjørn Kårikstad ble vitner til den dramatiske politiaksjonen som endte med at en person ble skutt i benet. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

41-åringen er domfelt en rekke ganger, stort sett for narkotika- og vinningskriminalitet.

Ifølge NRKs opplysninger, er han ikke dømt for voldsbruk.

Men i 2014 ble han dømt til seks måneders fengsel for å ha medvirket til mishandling av en huseier. Kameraten slo løs på mannen med et kubein, mens 41-åringen hindret han i å forsvare seg, og truet verbalt.