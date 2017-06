Ifølge politiet drev hun i retning mot Varoddbrua i Kristiansand, øst for Kristiansand sentrum. Hun ble funnet igjen ved 16.15-tiden på Hånestangen i Kristiansand. Jenta var uskadet og trengte ikke legehjelp.

Motorstopp

Det var like før klokken 15 at politiet meldte om hendelsen som skjedde ved Hamresanden øst for Kristiansand sentrum.

Ifølge politiet skal jenta ha stått på vannski bak en båt som fikk motorstopp.

Drev bort

Personer om bord i båten mistet etter hvert kontakt med jenta som drev i retning mot Varoddbrua.

Hovedredningssentralen på Sola koordinerte søket etter jenta.

Ifølge politiet var jenta utstyrt med vest og våtdrakt. Det opplyses også at hun er sprek og svømmedyktig.