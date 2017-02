Snø og kulde stopper ikke «Isklumpene»: – Det er deilig

– Jeg gjør det for kicket, og for å imponere damene med fete bilder da, ler Morten Sakariassen.

Sammen med Toril Ugelstad, Roy Knudsen og Stine Borgen Nilsen kaster de av seg flere lag med varme ullklær og ender til slutt opp i bare badetøy i minusgradene.

– Vi er en gjeng som kaller oss «isklumpene» og vi bader sammen, sier Knudsen.

– Vi er tidligere kolleger på MH Wirth og vi gjør dette hver fredag, hele året, forklarer Ugelstad.

Morten Sakariassen er første mann til å hoppe uti mens snøen daler. Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

Best etterpå

Sakariassen er første mann ut i.

– Det er deilig, jubler han fra vannet.

Etterpå følger de etter en og en.

– Det kan være det kommer noen stygge ord, påpeker Ugelstad før det er hennes tur.

Det tar ikke lang tid på stigen før de slipper seg ut i vannet, uten å nøle. Dette har de gjort mange ganger før.

Foruten dem er det kun to svaner som er ute på svømmetur. Når badingen er over er det et raskest mulig klesbytte på stedet før gjengen endelig er klar for helg.

– Er følelsen best før eller etter?

– Etter, sier Ugelstad.

De andre sier seg enig, mens de bytter til varmt og nesten helt tørt tøy.

– Man blir varm i kroppen etterpå, men akkurat nå er jeg ganske kald på hendene. Det er vinden som er verst, sier hun.

Roy Knudsen, Toril Ugelstad, Stine Borgen Nilsen og Morten Sakariassen kaller seg for «isklumpene». Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

Kaldt kick

Til tross for minusgrader er det bare latter og smil.

– Det er et utrolig godt kick, men veldig kaldt. Det verste er å kle seg igjen, legger Knudsen til.

Neste fredagsbad blir det derimot mildere for «isklumpene». Ifølge Yr kommer det plussgrader til uka.

Etter å ha konferert med sine medhoppere, kommer de frem til nøyaktig hvor langt de er villige til å gå for et isbad.

– Minus 0,9 grader er det kaldeste vi har badet i, da var det skikkelig is, forteller Borgen Nilsen.

– Da måtte vi dytte vekk islagene, legger Sakariassen til.