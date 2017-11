Snakker om NIFs pengebruk

Idrettspresident Tom Tvedt gjester programmet Ukeslutt på P1 og P2 fra kl. 12:30 for å snakke om NIFs pengebruk. Tvedt er i Kristiansand i forbindelse med et svømmestevne, og deltar i Ukeslutt fra studioet til NRK Sørlandet. Praten hører du her.