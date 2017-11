– Det er helt utrolige summer. Jeg blir nesten flau når jeg hører det, og det får vi virkelig håpe at de også blir, sier Johannes Thingnes Bø.

Skiskytteren møter NRK på Trysil i forbindelse med landslagets pressetreff. Den 24 år gamle Stryningen rister på hodet over barregningene som har blitt funnet.

– Det må ringe en bjelle

– Folk rundt om i Norge jobber på dugnad i klubbene for at det skal gå rundt, og så får du disse barregningene på bordet, det er skammelig, mener Thingnes Bø.

– De skal selvfølgelig få lov til å spise middag og selvfølgelig må de stikke på fine restauranter, men at de skal gå så høyt ut med bestilling av drikke, det kunne de tatt på sitt eget bankkort, synes jeg.

– Hvilket signal sender de?

– De sender vel et signal om at det har vært sånn i alle år og at ting må snu. Og det kommer de helt sikkert til å gjøre, avslutter skiskytteren.

Emil Hegle Svendsen reagerer også sterkt på idrettsforbundets pengebruk.

REAGERER: Emil Hegle Svendsen reagerer på NIFs alkoholforbruk. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– At alkoholen flommer over, og at NIF eller idretten generelt skal ta regningen, blir helt feil sånn som jeg ser det, sier han til NRK, og legger til:

– Det må jo ringe en bjelle en eller annen plass når du bruker de summene på idrettens regning.

Idrettspresidenten: – Vi har lært, og vi har endret

– Det skulle ikke ha skjedd. Jeg har forståelse for at folk reagerer på dette. Dette er ikke bra for omdømmet til norsk idrett, svarer idrettspresident Tom Tvedt.

På en hakkete telefonlinje fra Tsjekkia forklarte idrettspresidenten at Norges idrettsforbund har innført en rekke nye retningslinjer, som blant annet innebærer at alkohol ikke blir dekket med mindre man har innhentet særskilt tillatelse på forhånd.

IKKE BRA: Idrettspresident Tom Tvedt mener enkelthendelsene som har kommet frem den siste tiden skader omdømme til organisasjonen. 49-åringen lover at det ikke skjer igjen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Vi er mer restriktive nå. Vi har lært, og vi har endret. Det er dokumentert at vi generelt i perioden 2012 til 2016 skulle ha vært mer restriktive med alkohol. Det hadde ikke skjedd i dag. Vi har endret praksis. Nå har vi fått på plass nye retningslinjer, legger idrettspresidenten til.

Idrettspresident Tom Tvedt har ikke kommentert barregningene, eller alkoholkonsumet på idrettens regning tidligere. Den 49 år gamle idrettspresidenten er for tiden på et ANOC-møte i Praha, et møte mellom verdens olympiske komiteer.

I dag deltok han på en telefonkonferanse med pressen.

Reagerer på NIFs pengebruk

Over to dager har pressen tatt et dypdykk i reiseregningene til idrettstoppene i Norges idrettsforbund. Der har det blant annet blitt funnet barregninger i hundre tusen kroners klassen.

Det har fått våre fremste utøvere til å reagere. Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud er blant dem som reagerer på idrettstoppenes barregninger, men påpeker at de ikke har full innsikt i saken.

– 100.000 på alkohol høres veldig mye ut, sier Svindal etter å ha sett NRKs sak om barregningen.