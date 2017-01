Småbarnsfamilie stanset full trailersjåfør på E39

I retten har yrkessjåføren fortalt at han drakk øl fra fredag kveld, og hele lørdagen frem til midnatt.

Likevel fyrte han opp den fullasta semitraileren klokka ni søndag morgen, og tok fatt på turen fra Lillesand til Sandnes.

Ved 11-tida denne marsdagen i 2016, ble en familie på fire liggende bak traileren på E39 ved Flikka i Flekkefjord. Ekteparet reagerte på at vogntoget stadig kjørte over i motsatt kjørefelt.

– Den var stadig over i andre siden i lange perioder. Biler som kom imot måtte bremse og vike, forteller familiefaren til NRK.

Kona filmet kjøringa med mobiltelefonen, og videoen ble senere fremlagt for retten.

Lite fristende å ligge bak

Ved Sira bestemte ekteparet seg for å forsøke å stanse traileren før det inntraff ei ulykke.

– Tanken på å ligge bak var ikke særlig fristende, sier flekkefjæringen som hadde to mindreårige barn i baksetet.

De klarte så å få sjåføren til å stoppe på en rasteplass, og ga beskjed om at de hadde kontakta politiet.

– Vi hadde ei grei tone, og han venta til politiet kom.

Høy promille

Blodprøven som ble tatt på Flekkefjord sykehus viste 1,18 i promille. Ifølge dommen har yrkessjåføren kjørt fra Lillesand med over 1,2 i promille.

Retten skriver:

«Uavhengig av hvilket forbrenningsnivå retten skulle legge til grunn, er det utvilsomt at tiltalte hadde en promille som oversteg 1,2 under hele kjøreturen fra Lillesand frem til hvor han ble stanset på Sira i Flekkefjord.»

Drakk etter krangel med samboeren

Sjåføren har forklart at han hadde kranglet med samboeren denne helga, og at fyllekjøringen var et engangstilfelle. Han sa også at vinglinga kunne skyldes at han sendte en del SMS.

52-åringen er fradømt retten til å ha førerkort i to år, til tross for at dette vil ramme han hardt, ifølge dommen.

«Promillekjøring med en lastet semitrailer utgjør et betydelig farepotensial for andre trafikanter, og fant sted over en relativt lang strekning.»

Sjåføren er i tillegg dømt til 21 dagers fengsel og 10.000 kroner i bot.