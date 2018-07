Slik redder du bilturen med barna i sommer

– Det er som om vi får helt andre forventninger til barna med en gang de kommer i bilen. Da forventer vi at ellers aktive og rastløse barn skal sitte rolig mye lenger enn de gjør til vanlig, sier blogger og småbarnsmor Nina Maaø-Ruden.

Hun vet hva hun snakker om. Med slektninger 50 mil unna, har det blitt mange lange bilturer på familien som akkurat nå teller to voksne og fem barn i alderen ett til elleve år.

– Vær forberedt på at det er barn som sitter i baksetet

Hun sier at kjøreturene ikke alltid har fungert like bra, men at de voksne med årene har funnet ut hva som kan gjøres for at bilturene skal bli mindre krevende for både store og små.

– Man må pakke med seg tålmodighet og være forberedt på at det er barn som sitter i baksetet, sier fembarnsmoren.

Selv forbereder hun seg på at barna trenger noe å holde på med i bilen. Ifølge Nina er det mange ting som fungerer, og hun deler gjerne sine tips.

1. Musikk

Å høre på musikk og synge med, er noe alle kan gjøre. Det fungerer en stund, men kan bli slitsomt etter hvert. Derfor bør man ha andre alternativ.

2. Lydbøker

Selv om noen av Ninas barn ikke har noen interesse for lydbøker til vanlig, koser de seg med det i bilen. Lydbøker kan man leie på bibliotek eller kjøpe. De finnes både på CD og i digitale utgaver. Nina sier at hennes familie bruker Spotify og en app som heter Storytel og at det ikke trenger å være dyrt. Noen er nesten gratis og kan høres om og om igjen.

3. Bilbingo

Bilbingo er en gammel slager, men ifølge Nina fungerer det veldig godt ennå. Før lange bilturer, printer hun ut ark med bilder av ting barna skal se etter på veien. Når de ser noe som er avbildet, skal de krysse av på bildet. Målet er å fylle en hel rekke eller hele arket. Når det er gjort, blir det bingo.

Nina har laget bilbingo selv som er å finne på hennes blogg smabarnsforeldre.no. Hvis man ikke ønsker å lage det selv, er det forskjellige varianter å finne på nett. Bilbingo kan blant annet lastes ned gratis fra nettsiden goyforbarn.no.

Om du foretrekker å lage din egen variant, anbefaler Nina å ikke ha altfor mange symboler på ett og samme ark. Da er det bedre å lage flere ark.

– Det må være oppnåelig å få bingo, slik at barna vinner litt innimellom, sier hun.

En annerledes variant av dette, og som kan være lettere for de aller minste, er å se etter dyr og konkurrere om å lage dyrelyden først.

Dette er et eksempel på en bilbingo Nina har laget selv.

4. Adjektivfortelling

Nina sier at adjektivfortellinger også fungerer godt i bilen.

En adjektivfortelling handler om å ha en ferdig lagd fortelling, der barna skal komme med adjektiver etter tur. Fortellingen kan man lage på forhånd slik at den passer til familien som skal på tur. Det krever litt forarbeid, men kan vise seg å være verd tiden. Inspirasjon til slike historier, finner man lett på internett.

5. Tradisjonelle leker

Av andre ting Nina kan anbefale, er tradisjonelle leker som «Mitt skip er lastet med», der barna skal se etter ting som begynner på en bestemt bokstav. Å telle biler med en bestemt farge fungerer også. På mindre trafikkerte veier, kan det være en konkurranse i seg selv å gjette fargen på den neste bilen som kommer.

6. Piperensere

Nina anbefaler også å ha piperensere på lager. De kan små barnehender bruke til å forme forskjellige figurer. Dessuten griser de ikke og kan brukes om og om igjen.

Uansett aktivitet, anbefaler Nina de voksne å involvere seg.

– Man kommer ganske langt bare med å logge litt av og tenke at man skal være litt «på». Voksne som gjør andre ting mens de forventer at barna skal være tålmodige, er en dårlig match, sier hun.

Ball og såpebobler

Mamma Ninas beste råd for å få en best mulig biltur, ligger likevel ikke i aktivitetene. Det handler om hva familien gjør når bilen stopper.

– Mitt aller beste råd er å utnytte stoppene godt. Det fungerer ikke å stoppe, slippe ut barna og bare la de stå der. De trenger å røre på seg. Vi har alltid med oss såpebobler og en ball som barna kan holde på med før vi kjører videre, sier hun.

Nina og hennes familie har ball og såpebobler lett tilgjengelig når de er på biltur. Foto: Frank May, P3472 Frank May / NTB scanpix

Det aller siste tipset fra henne, går på å passe på at barnas blodsukker holder seg stabilt underveis. Hun tror det er fort gjort at det kan bli litt lenge mellom måltidene når man er på tur.

Hennes barn koser seg når de får spise ferdigsmurt lunsj i bilen. Det forbinder de med å være på tur. Å ha noe snacks tilgjengelig, gjerne noe tørt og salt, er også å anbefale.

– Å spise blir en aktivitet i seg selv som slår i hjel litt tid, sier hun.

Løse nettbrett kan være farlig

Selv om det er mye som kan gjøres i bilen, er det noen som tyr til underholdning på skjerm.

Trygg trafikk fraråder imidlertid å bruke løse nettbrett, da det potensielt kan være livsfarlig ved en bråstopp eller ulykke. Ved bruk av nettbrett anbefales det å bruke en kollisjonstestet nettbrettholder. De tryggeste løsningene er skjermer som er integrert i bilen.