Familieparker: – Utlendingene er tilbake

– Vi ønsket å se Kardemomme by og alle dyrene. Det har vært «riktig godt», sier Mie Toldbod.

Sammen med mannen Martin og barna Mathilde (8) og Jonas (6) besøker familien fra Aalborg Dyreparken i Kristiansand for aller første gang.

Denne dagen har de vært heldige med været. Sola skinner på de vel 12.000 gjestene i selve parken og i Badelandet.

Dyreparken har merket at antallet utenlandske turister, da spesielt dansker øker.

– Vi tror det handler om at mange dansker har sett filmen om Kardemomme by. De sier også at de på grunn av valutaen får mye for pengene i Norge nå, sier kommersiell direktør Morten Skraastad.

Tonje Brissach og sønnen Henrik (6) er i Dyreparken for aller første gang. De bor i Abra Havn. – I dag kjørte vi den Sorte dame og vi fikk gull, forteller Henrik. Tonje forteller at de også har vært på kveldsshowet med Kaptein Sabeltann. – Og jeg har kjøpt meg røverhatt, sier Henrik. Helene Bast og Øyvind Brusethaug har én dag i Dyreparken sammen med datteren Tyra (5) og Ørnulf (2) i vogna. – Det er ikke nok til å rekke alt. Vi skulle gjerne brukt mer tid til å se på dyrene, sier Helene. Marita Tonstad og Martin Berge besøker Dyreparken hvert eneste år med barna Melissa (6) og Noah (3). – I år har vi fokusert på Kaptein Sabeltann og Kardemomme by, forteller Marita.

Mange ferierer i Norge

Kongeparken på Ålgård har blitt godt besøkt hittil i sommer.

– Vi har ikke fått juli-tallene ennå, men forsesongen vår var 20 prosent opp. Det er veldig bra, sier presseansvarlig Aasmund Lund.

Kongeparken hadde i fjor 250.000 besøkende. De håper å toppe det i år.

– Det virker som mange tar ferien sin i Norge i år på grunn av dyre utenlandsreiser og eurokursen.

Også Hunderfossen Eventyrpark nord for Lillehammer har hatt en god sommer så langt.

– Vi er fornøyde med sommeren hittil, men gir ikke ut besøkstallene våre midt i sesongen av konkurransemessige hensyn, sier direktør Hogne Høstmælingen.

Direktør i Hunderfossen Eventyrpark Hogne Høstmælingen i den største attraksjonen Il Tempo Gigante. Foto: Privat

Flere utenlandske gjester

Han forteller at de hadde en rekordåpning i mai hvor alt var utsolgt.

Hittil i juli har det vært litt variabelt. Da har det vekslet mellom mange fullsolgte dager og noen relativt rolige dager.

Hos Akvariet i Bergen har de hatt en bra sommer hittil. De regner med å ende på omtrent samme besøkstall som i fjor.

Også de merker et økt antall utenlandske gjester.

– Vi har noen flere turister fra Tyskland, Sveits, England og Danmark enn vi har hatt de siste årene, sier salgs – og markedssjef Veline Høyland.

Atlanterhavsparken i Ålesund har også hatt besøk av flere utenlandske turister i sommer.

– Utlendingene er tilbake og er en stor grunn til at vi fikk så mange besøkende i juni, sier konstituert direktør Cathrin Åkre.

Foto: Francisco Munoz

Dropper bjørner i regnværet

Besøkstallene i Bjørneparken i Flå har vært preget av været.

Direktør Kees Oscar Ekeli forteller at de både har hatt utsolgte dager med godt vær og lavt besøk på dager med regn hele dagen.

– Vi ser at besøkende bestiller billetter seint. Ofte kvelden før eller samme morgen. Dette skyldes nok det ustabile været.

Ekeli venter at de ender på omtrent samme besøkstall i år som de gjorde i fjor. Det vil si mellom 75.000 og 100.000 besøkende.

– Dette er selvsagt avhengig av hvordan været blir resten av juli og første del av august.

Bjørneparken i Flå merker at folk holder seg hjemme i regnværet, men håper på en god sesong totalt sett. Foto: Henriette Tronrud

– Mer væreksponert

Tusenfryd har merket det dårlige juli-været godt.

– Vi er mer væreksponert. Når det er meldt mye nedbør påvirker det besøket direkte, sier administrerende direktør Bjørn Håvard Solli.

Han forteller at de nå ligger rett i underkant av fjoråret besøksmessig.

Solli tror den nye attraksjonen, berg og dalbanen Storm, har hjulpet på besøkstallene til tross for mye regnvær den siste måneden.

Tusenfryd ligger på cirka 450.000 årlige besøkende.

– Vi har heldigvis en lang sesong som går helt ut oktober og var heldige med forsommeren. En forsiktig prognose er at vi vil komme litt bedre ut enn fjoråret.

Dagsrekord i Dyreparken

Tilbake i Dyreparken tusler den danske familien Toldbod rundt i Kardemomme by.

– Det gøyeste har vært å se husene, sier Mathilde (8).

Onsdag for et par uker siden satte Dyreparken dagsrekord. Da hadde de besøk av 23.053 gjester.

Kommersiell direktør Skraastad sier at gjestene i stadig større grad planlegger besøk etter værmeldingene, slik de gjorde før korona.

– Værmelderne bommer av og til og da bommer gjestene også, sier han.

De siste årene har Dyreparken årlig passert én million gjester. Skraastad har håp om rekord i år også.