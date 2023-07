Myter og fakta om sommerens mange plager

Hvor stor er egentlig sjansen for å bli syk av et flåttbitt? Og hjelper det å tisse på huden hvis du blir brent av en brennmanet?

Det er lett å gå seg vill i jungelen av påstander om sommerens større og mindre plager, men vi har snakket med eksperter som hjelper deg et stykke på vei.

Flåtten er ingen «skrue»

Flåtten har de siste åra seilet opp som sommerplagen over alle sommerplager, men hvor farlig er dette mikroskopiske insektet, egentlig?

– Flåtten i seg selv er ufarlig, men den kan bære med seg mikrober som kan føre til sykdom når den suger blod av mennesker og dyr.

Det sier Randi Eikeland, leder for Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus.

Hvert år blir 7000 nordmenn syke etter flåttbitt.

De aller fleste får et borreliautslett, som skal behandles med penicillin i ti dager, men noen blir alvorlig syke.

– Hvert år får rundt 500 personer i Norge en mer alvorlig betennelse, særlig nevroborreliose og flåttbåren virusbetennelse i hjernen (TBE). Potensielt kan TBE være livstruende og personer med nedsatt immunforsvar er ekstra utsatt, sier Eikeland.

Flåtten er sommerplagen over alle sommerplager. Foto: NRK

Hun mener likevel det ikke er noen grunn til å gå rundt å være redd.

– Men er du på steder med flått, så sjekk deg hver dag og fjern flåtten. Og får du flere enn to, tre flåttbitt i året, bør du vurdere å vaksinere deg mot TBE-viruset.

Det er også forebyggende å holde plenen kort og å rydde unna gammelt løv på bakken. Dekkende bekledning og mygg/flåttspray, er også gode tiltak.

Eikeland sier det en misforståelse at du må skru flåtten ut som en skrue. Det holder å ta tak i den så nær bittstedet som mulig og dra den rett ut.

– Den største misforståelsen er at vaksinen mot TBE-viruset, er en flåttvaksine som beskytter både mot flåtten og mot borrelia. Det gjør den ikke, sier Eikeland, og sier man fortsatt må sjekke seg for flått for å unngå borreliose.

Randi Eikeland leder Flåttsenteret. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Hjelper ikke å tisse på brennmanet-sår

Er du glad i å bade i sjøen, kommer nok brennmaneten høyt opp på lista over sommerens plager.

– Å bli brent av vanlig «norsk» brennmanet kan være svært smertefullt, men er vanligvis ikke farlig, sier seniorforsker Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet.

Følsomme personer kan imidlertid oppleve kvalme, muskelsmerter og bli tungpustet.

– Men dette er sjeldent, sier Falkenhaug.

For mange er brennmaneten er en skikkelig sommerplage. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Skulle du bli brent, så er det - i motsetning til det mange tror - en dårlig idé å tisse på eller gni sand på stedet som er vondt. Nesleceller inneholder en oppkveilet, harpunlignende tråd med gift, og når den berøres vil harpunen skyte inn i huden.

Prøv heller å skylle med saltvann eller holde området i varmt vann (45 C).

Du kan beskytte deg med våtdrakt og smøre bar hud med vaselin, eller bade i et område med mye ferskvannsavrenning. Maneter tåler ikke lav saltholdighet.

Ifølge Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet er det en myte at det hjelper å tisse på stedet du man har blitt brent av brennmanet. Foto: Leif Dalen / NRK

Ikke mange blir skambitt av gjedde

Foretrekker du ferskvann, kan du treffe på den storkjefta gjedda, men selv om det finnes de som har blitt skambitt, så hører det til sjeldenhetene.

Det sier seniorforsker Tormod Haraldstad ved Norce.

– Gjedda kan oppfatte en fot som en fisk og dermed bite i den. Kanskje spesielt om du vifter med tærne ut av båten i sivkanten av et grumsete vann, sier Haraldstad, men understreker:

– Gjedda er ikke farlig for mennesker! Den livnærer seg av å spise andre fisker, sier han.

Gjedda har mange skarpe tenner både i munnen og på gjellbuene. Foto: EIRIK DAMSGAARD

Får du en gjedde på kroken, bør du være forsiktig når du løsner sluken, siden den har mange skarpe tenner både i munnen og på gjellbuene.

– Det er rapporter om at gjedda har bitt fiskere når de har sluppet tilbake småfisk de ikke ønsket å beholde.

Haraldstad mener likevel det er svært lite sannsynlig å bli bitt av gjedde.

Han avfeier også to myter om rovfisken: Gjedda har ingen gift eller bakterier i munnen som kan være farlig for oss. Den kan heller ikke spise fisk som er større enn seg selv.

Norce-forsker Tormod Haraldstad mener gjeddefrykt ikke bør skremme noen fra å bade i de mange vakre innsjøene vi har. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Hoggormen «ruller» ikke etter deg

Hoggormen er farlig, og blir du bitt skal du oppsøke lege, for du vet ikke hvordan du reagerer på giften.

– Det går nesten alltid bra, men cirka hvert tiende år er det noen i Norge som dør av hoggormbitt, sier forsker i zoologi Dag Dolmen ved NTNU.

Hvis du har blitt bitt tidligere, så kan bitt nummer to være skummelt. Det kan også hende du er allergisk.

– Uansett bør du oppsøke lege så fort som mulig. Det gjelder særlig barn. Det handler om antall milligram hoggormgift per kilo menneske.

Dolmen sier det er mange myter om hoggormen.

– Det er vandrehistorier om hoggormer som biter seg selv i halen og ruller etter deg. Det går ikke an. Hoggormen angriper ikke folk. Den biter for å forsvare seg.

Det er best å gå rolig forbi et par meter unna. Bruk støvler, og bærplukker om du er ute etter bær.

Størst sjanse for å treffe på hoggorm er om våren, tidlig på høsten, etter regn og tidlig om morgenen etter en kald natt.

– Den optimale temperaturen for hoggormen er 32 grader. Blir det varmere, trekker den inn i museganger, kvisthauger, steingjerder eller andre kjølige steder. Den er også veldig glad i å ligge i bringebærkratt.

Dolmens tips om du skulle bli bitt i for eksempel hånda, er å la bittstedet være i fred og holde deg så rolig som mulig. Ta et gasbind, skjerf eller liknende og surr det fast oppover armen over bittstedet, men ikke stramt.

– Det utsetter spredning mens du venter på hjelp, samtidig som du ikke stanser blodstrømmingen.

Hoggormen biter for å forsvare seg, sier ekspert Dag Dolmen. Foto: Privat

Vepsen er ikke bare plagsom

På sensommeren dukker vepsen opp i hopetall, på jakt noe søtt å spise. Da er det viktig å passe på, spesielt hvis du er allergisk.

Følg med på det du spiser. Blir du stukket i munnen eller halsen, kan slimhinnene der hovne opp og gi pustebesvær.

– Vepsen stikker for å forsvare seg eller for å paralysere byttedyrene sine. Treffer du på veps, så ikke få panikk, men vær rolig.

Det sier insektforsker og førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet Dag Ødegaard.

Vepsen er ikke bare plagsom, den er et viktig nyttedyr i naturen. Den pollinerer, spiser andre insekter og er selv mat. Foto: Mona Myklebust / NRK

De aller fleste tåler vepsestikk godt, og vi blir ikke stukket så veldig ofte.

– Det er en myte at vepsen bare er plagsom. Den er et viktig nyttedyr i naturen vår, understreker han.

Det er heller ingen grunn til å være redd den store stikkevepsen geithams, som nå er tilbake i norsk natur.

– Den er mest nattaktiv, så den ser vi ikke så mye til, sier Ødegaard.

Insektekspert Frode Ødegaard sier den store stikkvepsen geithams stort sett er nattaktiv. Foto: Agne Ødegaard

Fjesingen - mest plagsom for fiskere

Alle som er glade i å bade eller fiske vet at de skal passe seg for fjesingen, men hvor farlig er den egentlig?

– Det er sjelden at stikk av fjesing er alvorlig, men krampe, hjerterytmeforstyrrelse og pusteproblemer kan forekomme, sier forskningssjef Sigurd Heiberg Espeland ved Havforskningsinstituttet.

De fleste som stikker seg på fjesing i Norge, er folk som ikke er klar over hvilken fisk de har fått.

– De stikker seg på den fremste piggen på ryggfinnen eller på pigger på gjellelokket. De forteller oftest om en intens smerte som sprer seg ut fra stikket. Man kan også føle seg generelt uvel med kanskje svimmelhet, kvalme, magesmerter og oppkast, men dette er også sjeldent, sier Espeland.

Stikker du deg er trikset å behandle med varmt vann, men pass på at det ikke er så varmt at du skålder deg.

– Hold stikkstedet i vann som holder 40–45 grader til smerten gir seg. Det bryter ned proteinet Dracotoxin, som er en viktig del av giften.

De fleste som blir stukket av fjesingen, er fiskere. Foto: Gunnar Morsund / NRK

De siste årene har også dvergfjesingen skapt overskrifter, men for de aller fleste er det liten sjanse for å møte denne.

– Den er observert i mandalsområdet og kan kanskje trives enda bedre på grunne strender enn «storebroren». Det kan derfor være noe større sjanse for å møte denne når du er ute og bader, enn fjesingen, sier Espeland.

Hvis man er bekymret for fjesing, kan man eventuelt bruke badesko.

– Fjesingen er egentlig ganske fredelig. Den bruker ikke engang giften til å jakte med, bare som forsvar.