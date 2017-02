Reguleringsplanen, som nå presenteres, legger opp til at Havnegata skal være foretrukket gate for privatbiler og nyttetrafikk fra vest inn i Kvadraturen. Vestre Strandgate ønskes å prioriteres for kollektivtrafikk og gående.

Bilvei og sykkel- og gangvei mellom Color Line og jernbanen. Foto: COWI AS

Ny promenade

Planen ser også på løsninger for trafikkavvikling til containerhavna, Kilden og Silokaia.

– Som du ser av illustrasjonene, har vi laget en løsning i Havnegata der jernbanesporet er lagt på utsida av gata. Dette ivaretar sikkerheten bedre enn «den gamle» løsningen med sporet i gata. Samtidig legger planen opp til at arealene langs sjøen, mellom jernbanesporet og sjøen, blir havnepromenade for gående, forklarer Øystein Aalen, planleggingsleder for Ny Havnegate og Vestre Strandgate.

– Dette vil bli en god løsning som både Kristiansand Havn, Bane NOR, kommunen og Statens vegvesen er enig om, legger han til.

Biltrafikken flyttes fra Vestre Strandgate til Havnegata for å bedre forholdene en kollektivtrafikken. Bussholdeplasser og fortau skal utbedres, med blant annet nytt steinbelegg.

– Ny belysning, nytt gateutstyr og planting av trær vil bidra til at gata blir mye finere inn i dag, sier Aalen.

Ett felt for buss og ett felt for bil ut av byen i Vestre Strandgate. Inn til byen blir det kun tillatt for busser. Foto: COWI AS

Gode byrom

Mål for prosjektet har vært:

• Avlaste Vestre Strandgate slik at kollektivtrafikken blir prioritert.

• Bygge ny Havnegate slik at denne gir god innfart til Kvadraturen fra vest.

• Sikrere gang- og sykkelveg/fortau med færrest mulig kryssinger i plan.

• Etablere gater med god tilpasning til bymiljøet, skape gode byrom og en god forbindelse mellom torvet og sjøen

• Effektiv atkomst til Havna for næringstrafikken.

• Opprettholde jernbanesporet til containerhavna og legge til rette for nytt jernbanespor til fergeterminalen.

• Fordele trafikken mellom kryssene på E18 ved Gartnerløkka, Arkivet, Festningsgata slik at minst mulig kø oppstår på E18.

Nesten ferdig

Statens vegvesen er så og si ferdig med planarbeidet og vil snart sende forslaget til reguleringsplan til kommunen for behandling.

– Vi regner med at planen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av mars, avslutter Aasen.