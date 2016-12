Skal lage Skibplast-båter i Kina

Den nedlagte plastbåtfabrikken Skibsplast A/S på Evje har solgt fire av sine modeller til selskapet Nidelv International ASA som produserer Nidelvbåter i Kina, skriver Setesdølen. Styreleder Erik Risdal i Nidelv sier at det har vært produsert Nidelvbåter i Kina i flere år, men at de har manglet viktige Skibsplast-modeller.