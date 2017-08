Ulykken skjedde på E39 rundt klokken 17 i ettermiddag.

Ifølge politiet var tre biler involvert i ulykken.

Vitner forteller til Avisen Agder at en av bilene kom over i feil kjørebane og at det etter sammenstøtet begynte å brenne i den samme bilen. Bilister på stedet skal imidlertid ha fått tak i et pulverapparat som de klarte å slukke brannen med.

De involverte bilene fikk store skader, og sju personer ble sendt til sykehus. Ifølge politiet skal samtlige ha vært ved bevissthet. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Etter ulykken ble veien stengt i begge retninger, men ble åpnet igjen rundt klokken 19.