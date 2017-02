Siktet for overgrep mot 15 asylbarn

Det var Fædrelandsvennen som først skrev om mannen som skal ha forgrepet seg på til sammen 15 barn.

– Han er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 304, som omhandler seksuell handling med barn under 16 år, sier leder for felles enhet for påtale i Agder-politiet, Terje Kaddeberg Skaar.

Ifølge ham skal mannen ha jobbet ved ett eller flere asylmottak på Sørlandet.

– Har tatt telefoner til de berørte

Regiondirektør i UDI region Sør, Tormod Stavenes, sier at UDI ble gjort kjent med saken for en drøy uke siden. Ifølge ham har regionledelsen vært i kontakt med de ansvarlige ved det aktuelle asylmottaket.

Regiondirektør i UDI region Sør, Tormod Stavenes. Foto: NRK

Stavenes sier at UDI tok grep umiddelbart da de fikk vite om saken.

– Vi har rutiner for å følge opp slike saker, og har tatt nødvendige telefoner til de berørte i saken, sier han.

Stavenes er ordknapp og sier at han ikke ønsker å kommentere hvordan barna blir ivaretatt.

– Det er politiet som etterforsker saken, og jeg vil foreløpig ikke kommentere noe ut over dette, sier han til NRK.

– Ikke grunn til å tro at han har forgrepet seg på flere

Den siktede ble pågrepet av politiet torsdag 16. februar. To dager senere ble han fremstilt for varetektsfengsling.

Siden da har politiet etterforsket saken.

Leder for felles enhet for påtale i Agder-politiet, Terje Kaddeberg Skaar. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Så langt er mannen siktet for seksuelle handlinger mot 15 barn.

– Er det grunn til å tro at han kan ha forgrepet seg på flere?

– Nei nå er det ikke grunn til å tro det, sier Skaar.

Ifølge Fædrelandsvennen skal overgrepene ha skjedd i tidsrommet mellom 2013 og 2016.

Den 18. februar ble mannen varetektsfengslet i fire uker.