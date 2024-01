Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks

- Liv Gravdahl startet sin karriere som rydde-influencer på TikTok og har nå en omsetning på mellom 14 og 15 millioner i familiens ryddeselskap.

- Gravdahl mener rydding kan redusere konflikt og stress i hjemmet, noe som kan forbedre parforhold. - Psykologer mener at et ryddig hjem kan gi bedre forhold, der man krangler mindre. - Gravdahl selger organisasjonsmetoder og har utviklet egne ryddebokser som hun hevder kan spare tid, penger og forlenge matens holdbarhet.

- Nettbutikken HurryLiv ble etablert i 2020 og har siden opplevd en økning i omsetning på 120 prosent.

- Gravdahl har utvidet sortimentet og lanserte i 2022 boken "Endelig ryddig! – Hurrylivs beste tips og lifehacks", som var nummer to på bestselgerlisten i 14 dager.

- I 2023 introduserte hun amerikanske drikkeflasker, "tumblere", til det norske markedet, noe som har resultert i salg av over 40.000 flasker og en økning i nettbutikkens omsetning på 230 prosent.

«I det nye året skal jeg rydde skikkelig opp, på alle fronter».

Kjenner du deg igjen?

Det var slik Liv Gravdahl (32) startet sitt rydde-eventyr. Nå omsetter hun for mellom 14 og 15 millioner i familiens ryddeselskap, og hun har 230.000 følgere på TikTok.

– Det blir mindre krangling og irritasjon hjemme mellom meg og mannen min, sier hun.

NRK har spurt psykologspesialist Eva Tryti om par som rydder har mer sex.

– Ryddig eller rotete er neppe avgjørende, men konflikt kan dempe sexlyst. Skjev arbeidsdeling er i noen grad sexdrepende, sier Tryti.

Ryddig i små bokser

Liv Gravdahl aka HurryLiv er nesten usynlig bak tårnene av pappkartonger.

– Dette er gullet mitt, sier hun og ser rundt på et vell av plastkasser.

HurryLiv på lageret til nettbutikken. Her jobber hun tett på bestillinger og pakking. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Vi er på lageret til HurryLiv i indre Agder. Her handler det om smart oppbevaring og rydding, i plastbokser i ulike størrelser.

Gravdahl selger organiseringsmetoder nok til å ha 11 ansatte. Noen er ansatt hundre prosent, og noen trør til når det er behov.

– Rydding handler jo mye om å skape kontroll på livet ditt og det du har, sier trebarnsmoren.

Ideen til ryddeboksene kom fra eget kjøleskap.

– Boksene gjør at maten holder seg lenger i kjøleskapet, og da sparer du flere tusen på å ikke kaste mat. Det er en besparende ryddeteknikk både med tid og penger, nikker hun fornøyd.

Dette er kjøleskapet til HurryLiv. Plastbokser i ulike størrelser i HurryLiv sitt kjøleskap. HurryLiv sitt kjøleskap etter en ukeshandel.

Mentalt ryddigere

Gravdahl er hekta på USA og måten rydde-influensere gjør det på der. Fasinasjonen gav liv til hennes egen influenser-karriere.

– I USA finnes det store varehus som satser på oppbevaringsprodukter, men jeg fant ikke det samme her hjemme. Det fikk meg til å starte ryddeprofilen min på TikTok.

Det likte folk.

– Det eksploderte da jeg begynte med organiseringsvideoer av kjøleskap og skuffer. Alle ville ha plastboksene mine til å oppbevare i, sier hun.

Fordeler med ryddige hjem: Ekspander/minimer faktaboks lærer seg å sette pris på det man har

lettere finner fram til ting når man trenger dem

blir mindre stresset

reduserer forbruket sitt, noe som er positivt både for økonomien og klimaet

kan bruke tiden sin på andre ting enn å rydde Kilde: Hus.no

Nettbutikken til HurryLiv ble født i 2020, med faktisk butikk og lager i Froland i 2021. Omsetningen økte da med 120 prosent.

Influenseren utvidet sortimentet i 2022, og lanserte boken «Endelig ryddig! – Hurrylivs beste tips og lifehacks». Den var nummer to på bestselgerlisten i 14 dager da den kom ut.

Trendy drikkeflasker

– Jeg leter stadig etter nye ting jeg tror kan bli en hit her hjemme, sier hun.

I april 2023 fant Gravdahl tumblerne, som er amerikanske drikkeflasker med håndtak og sugerør.

Gravdahl henter mye inspirasjon fra USA. Disse drikkeflaskene, eller tumblerne er populære der. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Bestillingene rant inn, og jeg sleit med å få tak i nok flasker. Nå har jeg solgt over 40.000 flasker i Norge og nettbutikken har hatt en økning i omsetning på 230 prosent.

Nå har ektemannen lagt rørleggerjobben på hylla, og jobber fulltid i nettbutikken.

– Blomstrer ekteskapet av ryddingen?

– Vi har alltid hatt det så ryddig hos oss, men Liv mener at rydderutinene våre gir mindre stress og mas, og det er jeg enig i, sier Stian Hermansen Gravdahl.

– Jeg er nok litt mer ekstrem på ryddingen enn han, men han setter veldig pris på det, sier HurryLiv. Her med mannen, Stian Hermansen Gravdahl. Foto: Skjermdump

Ryddig hjem = ryddig forhold

Liv Gravdahl hevder at hennes ekteskap blir bedre når huset er ryddig.

– Er det noe i dette?

– For par som har vært sammen lenge og kranglet mye om husarbeid eller samarbeid generelt, så kan jeg forstå at de forsøker å rydde i parforholdet og i hyllene samtidig, sier psykologspesialist Ida Jannike Graf ved Institutt for Psykologisk Rådgivning.

Hun arbeider med vansker i parforhold.

– Et fint og trygt hjem kan bringe paret nærmere hverandre, sier psykologspesialist Ida Jannike Graf. Foto: Institutt for Psykologisk Rådgivning

– Det er urolige tider og det gir mening at det å skape et fint og trygt hjem sammen kan bringe paret nærmere hverandre, sier Graf.

Hun får støtte av psykologkollega Vidar Kristensen, kjent som @psykolog.pappa i sosiale medier.

– Det er nok ikke nødvendigvis rydding et samliv står og faller på, men et ryddig hjem leder til mindre stress og færre kilder til uoverensstemmelser i hverdagen, sier Kristensen.

Psykolog Vidar Kristensen har tro på at et ryddig hjem kan føre til færre krangler. Foto: Ina Therese Vistung Knutsen

Hei!

