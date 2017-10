Riksvei 41 åpnet for trafikk

Rv 41 nordøst for Kristiansand Lufthavn er åpnet ved Birkeland. Trafikken får også passere ved Drangsholt. Begge steder har det vært stengt på grunn av flommen. Sjekk Statens vegvesen for oversikt over hvilke veier som fortsatt er stengt.