– Lyngdal er nå i en situasjon som nærmer seg rødt og full nedstengning. Det sier ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen.

26 personer har lørdag testa positivt på korona i Lyngdal. I nabokommunen Lindesnes er tallet foreløpig 17. Alle knyttes til fire religiøse samlinger i Lyngdal.

– Det er ikke kontroll på smitten, sier Kristensen.

Kommunen frykta et stort utbrudd.

To personer som torsdag testa positivt, deltok på flere religiøse samlinger forrige helg.

Det er snakk om en kristen rumensk menighet. De leier lokalene til Betania Lyngdal.

Et hundretalls personer, både barn og voksne, deltok. Samlingene hadde foregått over flere timer.

Alle de nye smitta er knyttet til utbruddet i dette miljøet. I tillegg er det forgreininger til Farsund og Søgne.

Trolig blir skoler og barnehager stengt.

Lyngdal kommune har fått et stort smitteutbrudd. Nylig skjedde det samme etter en korøvelse i nabokommunen Farsund Foto: NRK

Politianmelder

Kommunen politianmelder for brudd på smittevernloven. De skriver at de er kjent med at isolasjon ikke er blitt overholdt.

Kriseledelsen i Lyngdal er bekymret over språkbarrierene. Miljøet fremstår som lukket, skriver de i pressemeldingen.

Senere lørdag er det planlagt regionalt krisemøte. Der skal også fylkesmannens beredskapsavdeling, politiet og Folkehelseinstituttet delta.

Liten kommune uten smitte

Den etniske gruppen er stor i Lyngdal. Et par hundre bor i kommunen.

Menigheten har også medlemmer i nabokommunene Lindesnes og Hægebostad.

Hægebostad hadde fredag ingen smitta i kommunen. Nå er det to som har testa positivt.

Skoleklasse berørt

Smitten har også berørt en skoleklasse på Lyngdal kristne grunnskole.

Årsaken er at én av de smittede nylig har vært på besøk i klasserommet deres.

Både rektor og to lærere ved skolen er satt i karantene og testet.

Flere skoler og barnehager kan også bli påvirket av hendelsen, ifølge kommunen.

Tar alle forholdsregler

Kriseledelsen ber nå lokalbefolkningen strengt følge smittevernreglene.

I tillegg har de valgt å stenge ned kinoen og deler av Sørlandsbadet i Lyngdal. Nylig har nabokommunen Farsun hatt et stort utbrudd av smitte.

– Vi tar alle forholdsregler nå for å unngå å få enda større smitte, sier ordføreren.

