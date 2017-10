Populær barnebokserie blir film

Filmen Operasjon Mørkemann er basert på Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes populære barnebokserie Detektivbyrå nr. 2, og filmes i Tvedestrand.

I hovedrollene som detektivene Tirill og Oliver, er de to unge kristiansanderne Emma Kilane (10) og Thomas Farestveit (9).

– Det er spennende, for jeg har aldri vært med på noe lignende før, så jeg gleder meg til å se filmen, sier Farestveit.

Både Emma Kilane og Thomas Farestveit er nye ansikter i filmverden. Nå spiller de hovedrollene i Operasjon Mørkemann. Foto: Line Haus / NRK

Spennende bøker

I likhet med mange på samme alder har et godt forhold til Detektivbyrå nr. 2-serien – og særlig Operasjon Mørkemann.

– Jeg synes bøkene er gøye og spennende. Denne er spennende fordi, Mørkemann er skummel, og det skjer ganske mye i den boka, sier Farestveit.



Både Emma Kilane og Thomas Farestveit er nye ansikter i filmverden, men har med seg mer erfarne skuespillere som Finn Schau, Ulrikke Døvigen, Eldar Vågan og Lise Fjeldstad.

Besøkte filmsettet

Tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst og illustratør Hans Jørgen Sandnes har så langt laget 15 bøker om Tirill og Oliver, og planlegger flere. Operasjon Mørkemann er den første av Lier Horsts bøker som blir film.

– Det er litt stas, det. Dette blir en videreforedling av noe jeg har skapt, og at noen tar seg bryet til det, synes jeg er flott, sier Jørn Lier Horst.

Filmen Operasjon Mørkemann er basert på Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes populære barnebokserie Detektivbyrå nr. 2. Foto: Line Haus / NRK

Tirsdag besøkte han og Hans Jørgen Sandnes filmsettet. Detektivbyrå nr. 2-bøkene har et opplag på 750.000.

– Det er sikkert mange ting som gjør at disse bøkene fenger, men det er realistiske historier, logiske krimfortellinger og så håper jeg det at siden det er mange tegninger, gjør at barna liker bøkene ekstra godt, sier illustratør, Hans Jørgen Sandnes.

Operasjon Mørkemann får premiere i mars neste år, og Borgli utelukker ikke at det blir flere filmer med de to unge detektivene i hovedrollene.

