Politimann nær ved å bli med ned av tyv på flukt

Rett over klokken 23.00 i natt rykket politiet ut på en melding om et innbrudd i et verksted ved Stoa i Arendal. Da de undersøkte åstedet og prøvde å finne ut hvor mye som ble tatt av tyvene, kom en stjålet bil gjennom en låst garasjeport. B

ilen traff nesten politimannen utenfor.

Den mistenkte, en 27 år gammel kvinne, forsøkte å stikke fra politiet, men ble pågrepet etter fem minutter ved Harebakken i Arendal.

Operasjonsleder Per Kristian Klausen sier at hun blir tatt hånd om av politiet.

Operasjonslederen var trøtt etter en lang natt da NRK ringte han i 5-tiden. Foto: Lars Eie / NRK

– Ytterste konsekvens for kvinnen er fengsel, forklarer han til NRK i morgentimene.

Foreløpig er det brakt på det rene at en bil er stjålet.

Klausen forteller at det er noen som prøver å flykte fra åstedet i ny og ne, men at det er sjeldent de lykkes.