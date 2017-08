Politiloggen: Tyverier og ruskjøring

00:09 Mandal: Mannlig båtfører ble anmeldt for kjøring med båt i påvirket tilstand.

Risør, Tvedestrand og Arendal: 103 kontrollerte båter. To ble anmeldt for å føre båt i beruset tilstand og tre fikk gebyr for å ikke ha vest og et gebyr ble gikk for manglende lanterne.

02:20 Kristiansand: En stor tursekk ble frastjålet i Steinar Heyerdahlparken i sentrum. Fornærmede ble avhørt og det ble gitt beskrivelse av gjerningsmannen.

02:56 Kristiansand: Bilfører ble stoppet i Mosby og mistenkt for å kjøre bil i ruset tilstand. Førerkortet ble beslaglagt og blodprøve ble tatt.

05:51 Kristiansand: Politiet stoppet bil ved E18, Vige. Sjåføren var beruset og blåste 0.68 i promille. Personen ble fratatt førerkortet.

06:39 Arendal: Bilfører ble mistenkes for å ha kjørt bil i beruset tilstand ved E18 på Harebakken. Blodprøve ble tatt og sjåføren mistet førerkortet.