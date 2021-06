Politiet reagerer på reklamevideo: – Helt klart et lovbrudd

– Den kjøringa er helt klart et lovbrudd. Båten kjører mye raskere enn 30 knop som er fartsbegrensningen på stedet, sier Magnus von Porat Fiane.

Lederen av båttjenesten i Agder politidistrikt reagerer på videoen fra Visit Sørlandet.

Sommer, sol og sørlandsk skjærgård. Filmen som skal lokke turister til landsdelen, viser glade turister omgitt av vakker natur, sørlandshus og strender.

Men midt i filmen kommer en racerbåt i høy fart gjennom Tromøysund i Arendal. Farten senkes ikke selv om den passerer en båt på kloss hold.

Fiane i politiet sier de ikke ville ha nølt med stanse båtføreren om politibåten hadde vært i nærheten:

– I beste fall er dette et forenklet forelegg, men også en mulig anmeldelse.

Han har forståelse for at raske båter og stor fart er spennende og gøy. Men han liker dårlig at det skjer innaskjærs, hvor det er ulovlig.

– Sånn kjøring skal foregå ute på åpent hav, sier Fiane.

Magnus von Porat Fiane er leder av båttjenesten i Agder politidistrikt. Han syns ikke det er heldig at en promoteringsvideo for Sørlandet fronter et lovbrudd. Foto: Politiet / Privat

Uheldig promotering

I Arendal er fartsregelen maks 30 knop innaskjærs.

I tillegg er det fra 1. mai til 31. august ikke lov å kjøre mer en fem knop inntil 100 meter fra land.

Også havnesjef Rune Hvass reagerer på filmen.

– Det er vanskelig å bedømme farten eksakt, men dette er en hastighet man vil se i forbindelse med båtrace eller regatta.

Under båtrace kan det gis dispensasjon fra reglene. Om det ble gitt tillatelse i dette tilfellet er ikke kjent.

Han syns det er uheldig at Sørlandet presenteres på denne måten:

– De aktivitetene vi ønsker å promotere Sørlandet med, bør være lovlige.

Havnesjef i Arendal, Rune Hvass, sier at det finnes en rekke områder langs Sørlandskysten hvor det er fult lovlig å kjøre fort, men ikke innaskjærs. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Øl i reklame

Reklamefilmen er to minutter lang. Den ble publisert på YouTube 19. juli 2018.

I tillegg til en båt i full fart, inneholder videoen også servering.

Et ølglass på en bardisk med tydelig logo fra et sørlandsbryggeri.

Jens Guslund er fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Han ønsker ikke kommentere enkeltsaker, men svarer på generelt grunnlag.

– Alkohollovens utgangspunkt er at all reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk kan heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.

Eksempelvis vil bilder, illustrasjoner eller benevnelser av alkoholholdig drikk i reklame for festivaler, reiser, klær og møbler være forbudt.

Øl i halvlitersglass er et av elementene som brukes i reklamefilmen for å få flere til å reise til Sørlandet. I videoen kan man se en person drikke øl. Foto: Skjermdump Visit Sørlandet

Fjernet videoen

Videoen ble umiddelbart fjernet fra Visit Sørlandet sin hjemmeside etter at NRK tok kontakt.

Selskapet USUS står bak merkevaren «Visit Sørlandet».

Daglig leder Synnøve Elisabeth Aabrekk sier hun er glad for å ha blitt gjort oppmerksom på klippene.

Synnøve Elisabeth Aabrekk er daglig leder i USUS, som driver merkevaren Visit Sørlandet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg tror ikke at denne filmen har gjort noen skade, men ser at de nevnte klippene kan være i en gråsone. Vi har derfor tatt den bort i påvente av å fjerne disse

Aabrekk forteller at de kommer til å publisere videoen igjen, men da uten de de omstridte klippene.

– Vi er opptatte av å ha trygg ferdsel på sjøen, så det er viktig for oss også.