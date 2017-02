Politiet har tatt hefte i bolig

Politiet har tatt hefte på 750.000 kroner i boligen til en korrupsjonssiktet ansatt i Statens vegvesen, skriver Fædrelandsvennen. Politiet har siktet ham for å ha tatt imot penger for å godkjenne falske salgsmeldinger fra Olsen Bil AS i Grimstad.