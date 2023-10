Oppsummering: Ekspander/minimer faktaboks Politiet bekrefter at de på mandag hadde søkt i området på Langemyr der Torjus Seland (7) ble funnet død tirsdag ettermiddag.

Politimester i Agder, Kjerstin Askholt, sier de nå skal evaluere leteaksjonen.

Torjus ble funnet under en steinhelle, noe som kan være grunnen til at han ikke ble fanget opp av varmesøkende kamera.

Politiets erfaring viser at søk med både helikopter og hund er de mest effektive måtene å søke på, sier politistasjonssjef i Mandal Bernt Mushom.

Torjus Seland (7) ble tirsdag ettermiddag funnet død under en steinhelle omtrent tre kilometer nord for der han sist ble sett søndag.

Politiet bekrefter nå at de søkte med folk og helikopter i dette området ved Langemyr på mandag uten funn.

Politimester i Agder Kjerstin Askholt sier de skal evaluere leteaksjonen grundig.

– Vi vil sammen med Hovedredningssentralen foreta en evaluering av arbeidet med denne aksjonen.

– Naturlig at folk stiller spørsmål

Det har blitt reist spørsmål om politiet innledningsvis gjorde et for snevert søk.

Askholt har forståelse for at mange har spørsmål om aksjonen.

– Etter en hendelse som fikk det tragiske utfallet som det fikk, er det naturlig at folk stiller spørsmål. Vi ønsker alle mulige innspill og kritikk. Vi ønsker å lære av dette, sier Askholt.

Hun sier at det nå gjenstår å finne ut hvorfor de ikke klare å finne han.

– Jeg er trygg på at alle involverte har gjort sitt beste ut ifra kunnskapen de har hatt til enhver tid, sier Askholt.

Politimester i Agder Kjerstin Askholt sier de skal evaluere leteaksjonen i Lindesnes. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Må være trygt for alle å bidra

Nærmere to tusen frivillige jobbet i to døgn natt og dag for å finne Torjus som forsvant under en jakttur på søndag ved Heddan nordvest for Vigeland i Lindesnes.

Tirsdag ble han funnet død i området Langemyr i Lindesnes.

Det var en hundepatrulje fra politiet som gjorde funnet, sier politistasjonssjef i Mandal, Bernt Mushom.

– Hvordan er det for politiet å håndtere at så mange har lyst å være med å leite?

– Da er det viktig for politiet å organisere dette på en måte som gjør at det skal være trygt for alle å bidra.

Politiets erfaring viser at søk med både helikopter og hund er de mest effektive måtene søke på, sier Mushom.

– Det er da viktig at det ikke er andre personer i det samme området som kan ødelegge for det arbeidet.

Med så mange frivillige letemannskaper er det viktig for politiet at det skjer på en forsvarlig måte, sier politistasjonssjef i Mandal Bernt Mushom. Foto: Hans Erik Weiby / NRK Sørlandet

Funnet under steinhelle

Mushom sier at steinhellen gutten ble funnet i kunne minne om en naturlig gapahuk.

Dette kan ifølge politiet være grunnen til at gutten ikke ble fanget opp av varmesøkende kamera.

– Det er jo et terreng som har blitt beskrevet som krevende. Med både kurvatur, vegetasjon, skrent og myr.

– Politiet jobber ut ifra en bestemt metodikk for å oppnå det beste resultatet. I denne saken har vi hatt de beste søksplanleggerne involvert både i planlegging og organisering, sier Mushom til NRK.

Forsvant på tur med familien

Ifølge politiet er det den største leteaksjonen i landsdelen på mange år.

Heimevernet, Sivilforsvaret, Forsvaret, Norske Redningshunder, Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp har bistått politiet, samt flere hundre sivile.

Det ble også brukt helikoptre og varmesøkende droner i søket.

Politiet opplyser at den omkomne gutten er sendt til rettsmedisinsk obduksjon.

– Den er ingen konkrete holdepunkter for at han har vært utsatt for en straffbar handling. Politiet har ennå ikke mottatt foreløpig obduksjonsrapport og kan derfor ikke si noe om dødsårsak ennå, sier Mushom.

Kriseteamet i den savnede guttens hjemkommune Lyngdal er koblet inn i saken.