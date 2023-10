Har samlet inn millionbeløp til Torjus (7) sin familie

Oppsummering: Ekspander/minimer faktaboks En innsamlingsaksjon på Spleis for familien til avdøde Torjus Seland (7) har samlet inn nesten to millioner kroner.

Det ble samlet inn over en million kroner på få timer onsdag kveld.

Ordfører i Lyngdal Unni Nilsen Husøy sier det varmer å se folk stå sammen på denne måten.

Pengene vil gå til begravelse og uforutsette utgifter for familien.

Nesten 9000 personer har bidratt til innsamlingen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det varmer å se hvordan folk står sammen. Det er vel en måte for folk å vise sin medfølelse og være med i sorgen, sier ordfører i Lyngdal Unni Nilsen Husøy.

I løpet av noen få timer onsdag kveld ble det samlet inn over én million kroner til avdøde Torjus Seland (7) sine etterlatte.

Under tittelen «Gave bedre enn blomster – Torjus 7 år», opprettet Kristin Opsahl innsamlingen på Spleis.

Torsdag fortsetter pengene å komme inn, og i skrivende stund nærmer det seg 2 millioner innsamlede kroner.

– Det er jo en giverglede man snaut har sett maken til, sier Husøy.

På tirsdag denne uken ble Torjus funnet død under en leteaksjon i Lindesnes etter å ha vært savnet siden søndag. Nærmere 1500 frivillige bidro i søket:

– Satt store spor

Summen øker minutt for minutt, og pengene vil gå til begravelse og uforutsette utgifter for familien.

– Det er et resultat av det enorme engasjementet rundt saken med all frivilligheten. Dette viser at saken ikke bare har satt store spor i Lyngdal, sier ordfører Husøy.

Nesten 9000 personer har til nå gitt penger.

Pengene overføres til familien i sin helhet ved endt spleis, og gjennomføres med samtykke av familien, skriver initiativtakeren.

Målsummen var på 1,5 millioner kroner.

NRK har foreløpig ikke lykkes å få kontakt med initiativtaker Kristin Opsahl.

Kom bort fra familien

Sjuåringen kom bort fra familien sin under en jakttur i et skogsområde ved Heddan, nordvest for Vigeland i Lindesnes søndag ettermiddag.

Store ressurser ble satt inn i søket.

Heimevernet, Sivilforsvaret, Forsvaret, Norske Redningshunder, Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp har bistått politiet, samt flere hundre sivile.

Det ble også brukt hunder, helikoptre og varmesøkende droner i søket.

Politistasjonssjef i Mandal kalte det den største leteaksjonen i landsdelen på mange år.

Tirsdag ettermiddag ble 7-åringen funnet død under en steinhelle i området Langemyr i Lindesnes kommune.

– Vi har ennå ikke mottatt foreløpig obduksjonsrapport og kan derfor ikke si noe om dødsårsak ennå, sier politistasjonssjef i Mandal Bernt Mushom.