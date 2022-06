– Nissen er med på lasset. Har du det kjipt i hverdagen, vil du ta det med deg inn i ferien også.

Det sier Andreas Magnus, som har vært gift med kona Ingunn i 20 år.

De har tre barn sammen og har planlagt mange ferier opp igjennom.

Og skal vi tro ekteparet, er det ingen garantier for at ferien blir perfekt.

Prøver å inngå kompromiss

Andreas forteller at det lett kan oppstå uenigheter om hva man skal gjøre.

– For meg handler det om å komme vekk fra huset, sier han.

Men kona vil helst være hjemme. Da prøver de å inngå kompromiss.

– Mitt råd er å begynne å snakke om ferien tidlig, slik at man rekker å planlegge, oppfordrer Ingunn.

Når Andreas vil reise bort i ferien og kona Ingunn helst vil være hjemme, prøver de å inngå kompromiss. Foto: Levi J. Magnus

Fem tips for en fin ferie

Statistikk fra Bufdir viser at antallet henvendelser til familievernet øker i periodene etter både jule- og sommerferiene.

– Veldig mange par oppsøker hjelp rett før ferien, for man kjenner på krisen allerede da. «Vi skal være sammen en hel ferie, og hele tiden».

Det sier Maria Mork. Hun er partolk, og prøver daglig å hjelpe par med å forstå hverandre bedre.

Kjenner du på uro før ferien setter inn?

Her gir partolken deg sine fem beste tips for å få en god ferie sammen.

Maria Mork sier hun blir kontaktet av par som trenger hjelp allerede før ferien. – Mange kjenner på krisen allerede da, sier partolken. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Avklare forventninger og behov

Mork sier at man først og fremst må avklare egne behov.

– Hva er det jeg trenger? Dine behov for denne sommerferien kan være annerledes enn før, sier hun.

Mork anbefaler å snakke med partneren og andre man skal være sammen med om hva de vil gjøre. Og det gjerne hver dag,

– Det er en fin måte å unngå misforståelser og skuffelser på, sier partolken.

Fokuser på det som er bra

Deretter kan det være lurt å snakke om hva som er det aller viktigste for dere.

– Da tåler man bedre at ting ikke blir helt som man tenkte, sier Mork.

Hun mener det handler om å ha fokuset på det som faktisk er bra fremfor det som ikke er som man ønsker.

– Se på hva du gleder deg over og hva du synes er bra. Verdsett det du har, oppfordrer hun.

Foto: Frank May / NTB

Se hverandre

Et annet råd er å ikke anta at du vet.

– Ikke anta at du vet hva partneren din mener, trenger og føler før du har spurt. Vær nysgjerrige på hverandre, sier Mork.

Hjelp, det er ferie!

Noen synes ferien er krevende. Andre vet ikke hva de skal finne på. I tillegg er det dem som sliter fra før.

Ifølge Mork kan det gjøre at mange blir rådville. Hun påpeker at det ikke trenger å være så vanskelig.

– Tenk at ferien er en mulighetenes tid, der man tenker: «Dette skal vi få til – hva skal til?».

Hun sier at en påkoblingsstund kan være smart.

– Det kan være 5–10 minutter om dagen der man går en liten tur sammen, eller tar en kaffekopp. Formålet er å være litt alene, for å gi uttrykk for sine behov, eller for å bekrefte for hverandre hva man setter pris på med partneren sin.

Foto: Colourbox.com

Unngå utladning

Partolken mener ellers det er viktig å gi hverandre frihet til å lade opp. Alle lader batteriene sine på forskjellige måter.

– Noen trenger å være litt alene, andre har behov for sosialt samhold.

Mork foreslår også å være nær fysisk. Hun mener den daglige omfavnelsen, en klem som varer i mer enn åtte sekunder, kan frigjøre hormoner og senke stress.

Hun gjentar at det er viktig å spørre hverandre om hva man trenger.

– Aksepter at dere er forskjellige, avslutter hun.