Oljeselskap får bot på 85 millioner

Ifølge Dagens Næringsliv ble tidligere toppsjef Christian Selmer torsdag informert om at han er tiltalt for grov skatteunndragelse av nærmere 300 millioner kroner.

– Jeg mener at det ikke er grunnlag for tiltalen, og er meget overrasket over Økokrim sin beslutning, sier Christian Selmer.

Fra sikre kilder får DN også bekreftet at tidligere finansdirektør Arne Helland i seismikkselskapet TGS-Nopec Geophysical er tiltalt av Økokrim. Advokaten hans, Bjørn Stordrange, ønsket torsdag kveld ikke å kommentere saken.

Saken dreier seg om en omfattende avtale mellom EPH og TGS. Økokrim mener ifølge tiltalen undertegnet førstestatsadvokat Marianne Bender at avtalens mål kun var å oppnå refusjon fra staten.

"Kjøpet av seismikk mv. ble lagt opp slik at Skeie Energy as ikke selv skulle ha noen kostnad knyttet til det å bli eier av seismikk, og/eller kjøpet av seismikk mv. ble ikke inngått for å skape fremtidige inntekter", lyder det ifølge DN i tiltalen.

EPH var tidligere kjent som Skeie Energy og kontrolleres av Bjarne Skeie fra Kristiansand. Saken mot ham er henlagt, opplyser Tom B. Knutsen, advokat og styreleder i EPH. På spørsmål om selskapet vil vedta forelegget, svarer han følgende:

– Vi har ikke tenkt på det engang. Vi vil vurdere dette nå fremover.

TGS har vært siktet i saken, men Dagens Næringsliv er ikke kjent med om dette har endt med forelegg eller ikke.