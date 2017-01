Nær ved å køyre ned politifolk

Ein 30 år gammal mann er dømd til 30 dagars fengsel etter at han stakk frå staden etter eit trafikkuhell i Grimstad i fjor. Mannen skal ha vore nær ved å køyre ned to politimenn som måtte hoppe til side for ikkje å bli treft, skriv Agderposten.