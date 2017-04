Nå starter bjørkepollensesongen 

Det første varselet om beskjeden spredning av bjørkepollen fra lørdag er allerede sendt ut. Det betyr at rundt en million nordmenn nå går en tøff tid i møte.

Bjørkepollenet er verstingen, ifølge pollenforsker Hallvard Ramfjord i Norges Astma- og Allergiforbund.

– Bjørka er verstingen fordi den finnes over hele landet i forskjellige varianter. Det vil si at pollenet er overalt. I tillegg sprer den mye pollen, og det er også mye allergener i pollenet. Bjørkepollenet er derfor ganske heftig, forklarer Ramfjord.

Pollenforsker Hallvard Ramfjord i Norges Astma- og Allergiforbund. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Kan øke raskt

Hvis det blir fint vær med milde og varme temperaturer de nærmeste dagene, kan spredningen øke ganske fort. Forbundet anbefaler derfor at de som bruker medisiner, starter opp øyeblikkelig hvis de ikke allerede har begynt.

– Medisinene har ikke full effekt før etter cirka en uke, men du vil ha noe effekt med en gang, sier Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver i Astma- og allergiforbundet.

Varer i tre uke

Bjørkepollensesongen vil vare i omtrent tre uker. Det vil fortsatt vil gå noe tid før blomstringen starter lenger nord i landet.

Det var i år rekordtidlig start på pollensesongen. Allerede i slutten av januar ble det funnet pollen fra or ved stasjoner i Kristiansand og Ørsta. Or- og hasselsesongen er nå over de fleste steder i landet, men varslet fra Astma- og allergiforbundet viser fortsatt beskjeden spredning på Indre Østlandet.