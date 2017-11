Mer narko i sentrum

Renate Hægeland (H) er bekymret for økt bruk og omsetning av narkotika, i sentrale handlegater i Kristiansand sentrum. I dag sa hun i formannskapet at hun får henvendelser om dette. – Dette er så alvorlig at vi må finne ut hva som skjer og om det kan settes inn tiltak, sier hun.