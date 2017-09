Matchball for Start mot Bodø Glimt

Bodø Glimt leder klart i 1. divisjon. Tabelltoer Start står med 44 poeng. Tre poeng foran Sandnes Ulf og Ranheim på tredjeplass. Begge har spilt en kamp mer enn sørlendingene.

Med seier mot Bodø Glimt vil Start få en luke på seks poeng til opprykksrivalene.

– Det er en liten matchball for oss. I rundene som ble spilt i helga så tapte Ranheim kampen mot Mjøndalen, og Levanger tok med seg uavgjort i bortekampen mot Sandnes Ulf.

– Dette er en kjempemulighet for oss til å plassere oss et godt stykke foran våre argeste konkurrenter i kampen om direkte opprykk, sier Brandsdal til NRK.

90 prosent sikker på opprykk

De to beste lagene i 1, divisjon rykker direkte opp til Eliteserien. Startdirektøren sier det er 90 prosent sjanse for direkte opprykk hvis de vinner i kveld.

Even Øgrey Brandsdal tror kveldens oppgjør mot Bodø Glimt kan sikre plass i Eliteserien. Foto: NRK

– Med seier mot Bodø Glimt så får vi seks poengs forsprang, og vi vurderer da sannsynligheten for direkte opprykk som 90 prosent. Så det er ingen tvil om at denne kampen er veldig viktig for oss, sier Brandsdal.

Han håper kveldens kamp blir en god opplevelse for fansen og spillerne, og at klubben framover kan arbeide mer aktivt for å oppnå ambisjonen om direkte opprykk for 2018.

– Spillerne er fit for fight

Bodø/Glimt er solide serieledere med 52 poeng og hele 54 skorede mål. Sist gang lagene møttes vant Bodø Glimt vant 3–2 på Aspmyra stadion.

– Kan dere stille med det beste mannskapet på banen i kveld?

– Alle er mer eller mindre fit for fight. De faktiske skadene er alle supporterne fullstendig klar over. Så er det en knallhard konkurranse om en plass på banen.

– Du merker en heltent gjeng som er på banen og konkurrerer om å få kov til å spille årets toppkamp på Sparebanken Sør Arena. De kommer til å stille meget sterke i kampen, sier Brandsdal.

Tror på revansje

Det er de to beste lagene nå i 1. divisjon som møtes. Bodø Glimt har hatt en meget bra sesong, og har en solid ledelse på tabellen.

Brandsdal mener Start nå har god sjans til å knappe inn på nordlendingenes forsprang.

– Hvordan vurderer du Bodø Glimt i forhold til Start i dag?

– Vi har styrket oss veldig i sommer – så akkurat nå vurderer jeg Start som et bedre lag. Det er to ganske jevne lag, og jeg synes vi hadde en veldig god prestasjon borte mot Bodø Glimt, men vi endte opp med null poeng. Men vårt toppnivå skal være mer enn nok til å slå Bodø Glimt, sier Brandsdal.