Må restaureres for åtte millioner

Tilstanden for Vigmostad Kirke i Lindesnes er så dårlig at det trolig vil koste over åtte millioner kroner å restaurere kirka, skriver Lindesnes. Torgeir Haraldstad i Agder Restaurering sier det dreier seg om råteskader. Kirken er nå stengt for allmenn ferdsel av hensyn til sikkerheten.