Lunde-vikar avgjørende da Vipers slo tilbake i Mesterligaen

Vipers kunne endelig juble for seier i Mesterligaen igjen.

Med 35–30 over Rapid Bucuresti sikret de sin tredje seier i gruppespillet.

Sofie Börjesson sto i mål i Katrine Lundes skadefravær. Hun ble kåret til hjemmelagets beste spiller. Hele 17 redninger ble det på målvakten.

– Börjesson sørger for at Vipers vinner målvaktskampen, noe som gjør at de er fem mål bedre enn rumenerne, sier Langfeldt.

Målvakt Sofie Börjesson imponerte i Vipers-målet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Beskjeden svenske

– Jeg fornøyd med å stå 60 minutter, som går bra. Jeg er bare glad vi vinner, sier Börjesson.

– Du har redningsprosent på 35 prosent. Det er gode tall?

– Ja, det er helt ok, sier den beskjedne svensken.

Men selv med 35 prosent redninger, blir det hele 30 baklengsmål.

– Det er litt bedre defensivt enn det har vært på stund. Men det viktigste var å vinne kampen, sier NRK Sørlandets håndballekspert Peder Langfeldt.

Revansj etter surt tap

Sist helg tapte Vipers 29–30 på bortebane mot Rapid Bucuresti, etter en VAR-avgjørelse i siste sekund. Revansjen i dag smakte godt.

– Veldig viktig. Det var to etterlengtede poeng. Jeg synes vi har en viss kontroll gjennom kampen, sier Marta Tomac.

– Vi løfter oss i alle faser. Sist startet vi bra, men det viktigste er å avslutte bra. Og det klarte vi i dag, legger midtbacken til.

Jevn start

Etter en jevn start de første minuttene, tok hjemmelaget grep på stillingen 3–4 etter syv minutter.

Tre minutter senere sto det 7–4 til Vipers.

Rapid Bucuresti kjempet seg tilbake, og etter 15 minutter sto det 8–7 til Vipers.

Deretter tok Vipers og playmaker Lois Abbingh ansvar. To kjappe mål fra Abbingh var med på å gi hjemmelaget en 12-7-ledelse.

Det var en ledelse hjemmelaget holdt gjennom hele førsteomgangen. På det meste ledet de med fem mål, på stillingen 15–10.

Lois Abbingh sørget for at Vipers holdt ledelsen til pause med to kjepper scoringer. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

God Börjesson

Mot slutten av omgangen kunne Rapid kommet nærmere på stillingen 17–14. Men rumenernes kantspiller misset sitt forsøk med snaue 30 sekunder igjen på klokka.

Dermed kunne Vipers kontre, og Abbingh kunne med sitt tredje mål sikre 18-14-ledelse til pause.

Silje Katrine Waade og Vipers var solide mot Rapid Bucuresti lørdag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Målvakt Sofie Börjesson voktet Vipers-buret i Katrine Lundes-skadefravær. Svensken sto bra den første omgangen, og hadde elleve redninger. Det ga en redningsprosent på drøye 40 prosent.

Andre omgang startet også jevnt. Etter drøye seks minutter kunne Marta Tomac sette inn 22–17 for Vipers. Målet var faktisk hjemmelagets første fra strekposisjon for kvelden, satt inn av strek-vikar Tomac.

Dro fra etter utvisninger

To minutter senere gikk rumenerne på to utvisninger i løpet av 11 sekunder. Vipers brukte perioden til å sikre seg en seksmålsledelse. Etter ti minutter sto det 24–18 til hjemmelaget.

Men Rapid Bucuresti ga ikke opp. Kort tid etter hadde rumenerne muligheten til å redusere ledelsen til tre mål, men igjen bommet de i et avgjørende øyeblikk.

Vipers kontrollerte inn resten av kampen, og ledet stort sett med fire-fem eller seks mål.

Kantspillerne Jana Knedlikova og Sunniva Næs Andersen ble hjemmelagets toppscorere med syv og seks mål hver.