Quiz: Test deg selv nederst i artikkelen

– Ordet hensiktsmessig. Og ordet økonomi. Hvorfor skriver vi ikke bare penger, for det er det handler om?

Miriam Sørvig Arnesen i ungdomsavdelingen i Nav i Kristiansand er på språkopplæring. Hun er ansatt som veileder og tenker over ord hun bruker som er vanskelig å forstå for dem hun jobber for.

– I utdanningen lærer man seg fancy språk i fagbøkene. De blir sjargongen i møtet med brukeren.

Veileder Miriam Sørvig Arnesen. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Imponert over endringslyst

Godt samarbeid med brukerne er viktig, men kompliserte ord kan være et hindre. Derfor har Miriam og de nær 270 ansatte ved Nav i Kristiansand fått et oppdrag.

Veilederne har flere eksempler på ord som folk ikke forstår et «kvekk av».

– «UT» betyr «undertegnede» internt i Nav. Og ordet «jamfør» er jo et uttrykk jeg aldri ville brukt til vanlig, humrer veileder Tanja Blickfeldt Jørgensen.

– Jeg er imponert over endringslysten, sier Eva Bekkelund Eriksen. Hun reiser landet rundt for å hjelpe Nav-kolleger med å forenkle språket.

Slike tips får Nav-ansatte tips til hvordan de kan forenkle språket sitt. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Vet ikke hva «vedtak» betyr

Allerede i 2010 gikk Nav sentralt i gang med å bedre språket. Likevel kommer det jevnlig kritikk i mediene om vanskelig språkbruk.

– Jeg har fått høre fra ungdommer at de ikke vet hva «vedtak», «maksdato», «virkningstidspunkt», «ytelser» eller hva uttrykk som «i henhold til» betyr, forteller Eriksen.

– Faget vårt er jus og for eksempel folketrygdloven og loven om sosiale tjenester er viktige i vår arbeidshverdag. Man farges av språket i lover, forskrifter og rundskriv, sier avdelingsleder Thorvald Riise Stusvik, som også lærer seg bedre språkbruk.

Kommunikasjonsrådgiver Eva Bekkelund Eriksen. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Gjør flere endringer

I tillegg til språkopplæring av alle ansatte, gjøres maler for vedtak tydeligere. Det endres på møtereferater for Nav-brukere og det legges opp til kontinuerlig oppfølging av nyansatte.

– Jeg tok med meg tipset om å være kritiske til språket vårt. Da kommer vi langt. Endre ett ord om dagen og en setning i uka. Da blir det bra fort, håper Stusvik.

Etter at kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand slo seg sammen ved årsskiftet, er Nav Kristiansand landets største Nav-kontor.

Språktips som gis til de Nav-ansatte. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Lover merkbar forskjell i språket

– Vi møter folk fra alle samfunnslag. Vi møter ungdom, vi møter folk som ikke har norsk som førstespråk. Det er nok mange som en eller annen gang har fått et brev fra Nav. Og du må nærmest være jurist for å forstå det som står der. Det må vi bort fra, sier seksjonsleder Jon Arne Karstensen i Nav Kristiansand.

Han lover at brukerne av Nav som merke forskjell.

– De skal få mye mer forståelige vedtak og informasjon fra oss Nav-ansatte. Vi må gå rett på sak med kortere setninger, og ikke et veldig byråkratisk språk som vi må avlære oss fra. Vi må bli mer bevisst på tydelig tale, slår Karstensen fast.

Asle Stalleland og Eva Bekkelund Eriksen gir Nav-kolleger språktips. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK