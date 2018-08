Kvinne omkom i trafikkulykke i Setesdal

Det var klokken 15.49 fredag at politiet ble varslet om ulykken.

– Kvinnen har kjørt av veien på riksvei 9 og truffet et tre. Hun ble bekreftet død av lege på stedet, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt til NRK.

Politiet opplyser at kvinnens pårørende er blitt varslet om hendelsen.

Alene i bilen

Operasjonsleder Øyvind Hægeland bekrefter at kun ett kjøretøy var involvert i ulykken og at kvinnen var alene i bilen da da den kjørte av veien og traff et tre.

Ulykken skjedde like nord for Fånefjelltunnelen i Bygland. Politiet vet ennå ikke årsaken til ulykken.

Gjenopplivning

Det ble rekvirert luftambulanse til stedet i tillegg til flere ambulansebiler. Politiet opplyser at det ble forsøkt gjenopplivning på stedet i omkring én time, men livet stod ikke til å redde.

Klokken 19.32 opplyser politiet at åstedsarbeidet i forbindelse med ulykken er avsluttet og at trafikken igjen går som normalt på stedet.