Kong Haakon skal opp og stå så raskt som rå

Kommunen og hovedentreprenøren for utbyggingen av torvet i Kristiansand, vil gjøre det de kan for at Kong Haakon VII, skal komme på sokkel igjen, så snart som mulig. Et av de mest sentrale kunstverkene i Kristiansand, ligger for øyeblikket på hemmelig lager.

Eksperter skal vurdere skadene

Gjennom snart 70 år stod kong Haakon støtt sentralt i bybildet i Kristiansand. Han fikk en liten pause i forbindelse med gravearbeidene med parkeringshuset under torvet. Da han skulle på plass igjen tirsdag, gikk alt etter planen inntil de siste milimeterne med justering. Så deiset skulpturen i bakken.

Skadeomfanget er heldigvis ikke stort etter kongens dramatiske fall på torvet i går. Den ene foten har fått en sprekk og skal vurderes av eksperter så snart som mullig. Foto: NRK

Skadene er ikke store, men det kreves profesjonelt arbeid for å få den tilbake i toppform. Kongeskulpturen ligger nå forsvarlig lagra inntil kommunen vet hva som skal gjøres med den. Det kan ta tid, å få kongen opp og stå.

Aase Margrethe Hørsdal, parksjef i Kristiansand kommune, står på det hemmelige lageret og ser litt trist ut der hun vurderer den et tonn tunge falne kongen.

Parksjef Aase Margrethe Hørsdal ser ned på skulpturen av kong Haakon. Rune Andre Gullaug Hansen, anleggsleder i Vågen og Hansen Utemiljø, var der da skulpturen falt i bakken i går. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det er jo leit, men godt ingen personer ble skada, sier hun.

Det er det ene beinet på skulpturen som har fått skader, men her er det ikke snakk om sende kongen for å få ny sveis.

– Vi har bedt om en kunstfaglig gjennomgang av skadeomfanget og vil hente ekspertisen der den finnes, i Norge eller utlandet.

Skulptur med sterk symbolverdi

Frank Falch, konservator ved Sørlandet Kunstmuseum, står ved Øvre Torv og ser på den skulpturløse sokkelen. Han savner den majestetiske kongen med hevet blikk som landemerke på torvet.

Parksjef Aase Margrethe Hørsdal og konserator Frank Falch ved Sørlandet Kunstmuseum ser bort på den skulpturløse sokkelen på torvet. De er glade for at ingen personer ble skadet. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Skulptøren, Per Palle Storm, gjorde kongen høyere enn han var i virkeligheten, gav ham en større skikkelse og forlenga kroppen.

– Fra forskeperspektivet, slik vi ser skulpturen, får vi et veldig inntrykk av en konge som har handlekraft. Han står i motvind og frakken blafrer. Skulptøren har klart å gi kongen en sterk symbolverdi, forteller Falch

Det er ennå ikke kjent når kongen kan komme tilbake på sin faste plass på Øvre Torv.

Nå står bare sokkelen tilbake med teksten: «Reist 1951 til minne om gjennomført selvstendighet 1905 og gjenvunnet frihet 1945».

Kong Haakon i uverdig positur. Forhåpentligvis er han tilbake på sin majestetiske plass på Øvre Torv, når plassen åpnes for publikum nærmere sommeren. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Forhåpentligvis har kong Haakon inntatt kapteinsplassen i løpet av juni, når torvplassen over parkeringshuset åpnes for publikum.