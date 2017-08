Onsdag mottok Christoforos Schuff årets homofrydpris i forbindelse med Skeive Sørlandsdager.

– Det er hyggelig å få oppmerksomhet rundt noe man mener er viktig. Da tenker jeg på mer enn bare homofiles rettigheter, men egentlig på alle marginaliserte grupper, sier han til NRK.

Schuff baserer sine meninger på tanken om at alle mennesker har lik verdi og bør behandles med respekt.

– Det har jeg vært opptatt av i mange år, og dessverre er det noe vi fortsatt må løfte fram. Det er en lang vei å gå for å skape et mer raust samfunn.

– Vi som er her i Norge skal være åpne og ikke dømmende overfor andre mennesker – uansett legning, språk, hudfarge eller opphav. Det er viktig å holde fram, sier han.

– Trenger mer kunnskap

– Hva mener du må til for å få et rausere Norge?

– Jeg tror det har veldig mye med utdanning og kunnskap å gjøre. Fortsatt finns det en del fordommer i forskjellige grupperinger.

Schuff mener at selv om vi i dag har et åpnere forhold til seksualitet og mennesker med andre legninger, så er det fortsatt viktig å løfte fram slike saker.

– Kanskje det har vært utfordringen i mange år at man har tenkt at dette ikke eksisterer, eller man prøver å gjemme det bort, at det er noe man skulle skamme seg over. Egentlig skulle man være stolt over den man er, og det må løftes fram på ulike vis.

– Mange vil hevde at samfunnet har gått langt i den retningen, men du mener at det ikke er langt nok?

– Jeg tenker på mer enn situasjonen i Norge hvor vi på mange måter har det veldig godt. Dette er et problem i verden, sier Schuff.

Fratatt prestekjole og kors

Christoforos Schuff har fått mye oppmerksomhet for sin omsorg for de svake i samfunnet.

I 2015 deltok han i Pride-paraden i Kristiansand sammen med sin homofile datter. I juli i år ble han avsatt som ortodoks prest etter å ha støttet homofiles rett til ekteskap og seksualitet.

Schuff var forberedt på at det kunne skje. Holdningene hans skal ikke ha vært forenelig med Den ortodokse kirkes syn på ekteskapet.

– Egentlig mener jeg det kristne budskapet er et budskap om nestekjærlighet, og det mener jeg det er i de fleste religioner.

– Det har vært en utvikling i den norske kirken i forhold til homofilisaken. En utvikling jeg gjerne skulle sett i den ortodokse kirken, men det kommer sannsynligvis ikke til å skje i min levetid, sier Schuff.